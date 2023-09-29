لجأت لأميركا خلال حرب لبنان.. من هي زوجة منينديز؟

تصدر اسم نادين أرسلانيان لائحة الاتهام التي أصدرها مدعون في ولاية نيويورك الأميركية والتي زعمت تورطها بجانب زوجها السيناتور الأميركي البارز، بوب مينينديز، في قضية “أساء فيها استخدام سلطته لمصلحة مصر سرا”.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن مينينديز، السيناتور عن ولاية نيوجيرسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، استخدم منصبه الرسمي “لصالح ثلاثة رجال أعمال، والحكومة المصرية، مقابل رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات له ولزوجته نادين، تضمنت سبائك ذهب وأموالا نقدية وسيارة مكشوفة فاخرة”.









ونفت محامية نادين ارتكاب موكلتها أي مخالفات، موضحة أنها ستدافع بقوة ضد هذه الاتهامات في المحكمة، وفقا لوكالة “رويترز“.

نادين أرسلانيان زوجة السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، المتهم بقضايا فساد.

واستند المدعون في جزء كبير من قضيتهم على رسائل نصية بين السيناتور وزوجته والمتهمين الآخرين، وهي التهم التي نفاها مينينديز.

ووفق لائحة الاتهامات تورط مينينديز مع رجل الأعمال المصري الأصل، وائل حنا، الذي يعرف أيضا باسم “ويل نا”، إلا أن الأخير دفع ببراءته في التماس قدمه لقاضي المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، الثلاثاء.

ويقول ممثلو الادعاء إن حنا، وهو مصري الأصل، رتب اجتماعات، في عام 2018، بين مينينديز ومسؤولين مصريين وإن هؤلاء المسؤولين ضغطوا على السيناتور للتوقيع على مساعدات عسكرية حجبتها واشنطن عن مصر بسبب مخاوف تتعلق بسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

ويزعم ممثلو الادعاء أنه، وفي المقابل، وضع حنا زوجة مينينديز، نادين، على جدول رواتب الشركة التي يديرها والتي تتمتع بالحق الحصري في التصديق على اللحوم الحلال التي يتم شحنها من الولايات المتحدة إلى مصر.

من هي نادين أرسلانيان؟

وفي مقابلة على قناة عبر يوتيوب اسمها “ذا آرمنيان ريبورت” (أي التقرير الأرمني) في عام 2020، قالت نادين إنها ولدت لأبوين أرمنيين وهربت من لبنان، مسقط رأسها، خلال الحرب الأهلية في البلاد، بحسب ما نقله موقع “ذا هيل“.

وقالت نادين: “خلال الحرب الأهلية، هربنا من لبنان إلى اليونان إلى لندن، وأتينا إلى الولايات المتحدة وأقمنا في بالو ألتو بكاليفورنيا، لمدة سبعة أشهر تقريبا، ثم انتقلنا إلى نيويورك”، وفقا للموقع.

وفي نفس المقابلة، أوضحت نادين أنها ذهبت إلى جامعة نيويورك للدراسة الجامعية والدراسات العليا، وتخصصت في السياسة الدولية والثقافة والحضارة الفرنسية.

وأشارت إلى أن لديها ابنة التحقت بجامعة نيويورك أيضا، بحسب “ذا هيل”.

السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، ينفي تهم الفساد

وبشأن لقائها بمينينديز، ذكر موقع “ذا هيل” أن نادين، 56 عاما، التقت بزوجها، 69 عاما، في أحد المطاعم في يونيون سيتي بنيوجيرسي، في ديسمبر عام 2018. وقالت “رويترز” إنها كانت عاطلة عن العمل في ذلك الوقت.

وقالت نادين، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز“، إن مالك المطعم عرّفها على مينينديز، إذ لم تكن تعلم في ذلك الوقت أنه كان عضوا في مجلس الشيوخ”. وأضافت أنه “كان ذكيا جدا ومثيرا ويتمتع بروح الدعابة”.

وسرعان ما وجدوا سببا مشتركا جمعهما للحديث، بحسب الصحيفة، وهو رغبة الولايات المتحدة في الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية للأرمن، وهي حملة وحشية شنتها الإمبراطورية العثمانية السابقة وأسفرت عن مقتل 1.5 مليون شخص، بما في ذلك العديد من أقارب نادين.

وفي عام 2019، بعد جهد دام عقدا من الزمن، نجح مينينديز في إقناع مجلس الشيوخ بالموافقة على قرار يعترف بأن الوفيات هي إبادة جماعية، وهي خطوة مهدت الطريق لاعتراف الرئيس الأميركي، جو بايدن، رسميا بالمذبحة بعد عامين.

وتظهر سجلات المحكمة والمقابلات مع محاميها السابقين ومعارفها وأصدقائها القدامى أن السنوات التي تلت طلاقها كانت فترة شابتها الاضطرابات القانونية وانعدام اليقين المالي، بحسب “نيويورك تايمز”.

ونقلت الصحيفة عن دوغلاس أنطون، المحامي الذي مثّل نادين في العديد من المسائل القانونية السابقة منها المدفوعات الشهرية لزوجها السابق ودعوى قضائية ضد شركة التأمين، قوله إنها اعتمدت بشكل أساسي على النفقة وإعالة الأطفال، وفي وقت ما حصلت على عمل بدوام جزئي كمضيفة في أحد مطاعم نيوجيرسي.

وروى أنطون، الذي واعد نادين قبل أن تبدأ علاقتها بمينينديز، أنه انذهل بذكائها الحاد وشعر بالإحباط، لأنها لم تمارس أي مهنة، بحسب الصحيفة.

وبعد ارتباطها بمينينديز، استكشف الاثنان العالم معا، وذهبا إلى أربع دول في غضون خمسة أشهر، ثم عرض عليها السيناتور الزواج، في أكتوبر عام 2019، في تاج محل أثناء زيارتهما للهند، وفقا لـ”ذا هيل”.

وأعلن مينينديز أنه بعد أشهر من الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا، تزوج من نادين في حفل متباعد اجتماعيا وصفه بأنه “يوم جميل ومبهج لن ننساه أبدا”، بحسب “رويترز”.

ماذا جاء في لائحة الاتهامات بشأن نادين؟

وذكرت “رويترز” أنه في مايو عام 2018، طلب مينينديز معلومات حساسة من وزارة الخارجية الأميركية فيما يتعلق بالموظفين في السفارة الأميركية لدى القاهرة، وأرسلها إلى نادين، التي أحالت بدورها الرسالة إلى المسؤولين المصريين، بحسب لائحة الاتهام.

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه في مقابل وعد مينينديز بمساعدة مصر على الاستفادة من المبيعات العسكرية الأميركية، تمت مكافأة نادين من قبل أحد رجال الأعمال ذوي الأصول المصرية، حنا، بوظيفة بدون الحضور في شركته، و23 ألف دولار لإخراج منزلها من إجراءات حبس الرهن العقاري.

وفي يونيو عام 2022، فتش المسؤولون الشقة التي تشاركها مينينديز ونادين في إنجليوود كليفس بنيوجيرسي، وعثروا على أكثر من 100 ألف دولار من سبائك الذهب و480 ألف دولار نقدا. وكان صندوق الودائع الآمن الخاص بنادين يحتوي على 70 ألف دولار أخرى، بحسب رويترز.

ونادين، متهمة بتأسيس شركة تسمى “استراتيجيات الأعمال الدولية الاستشارية” بمساعدة مينينديز لتلقي مدفوعات رشوة.

وكانت تقول لأحد أقاربها الذي لم يتم تحديد هويته، وفقا للائحة الاتهام: “في كل مرة أكون وسيطة في صفقة، أطلب الحصول على أموال وهذه هي شركتي الاستشارية”، بحسب الوكالة.

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أنه بعد عام ونصف من زواجهما، قام مينينديز بتعديل نموذج الإفصاح المالي لعام 2020 ليشمل أصلا جديدا يخص زوجته، وهو سبائك ذهب بقيمة تصل إلى 250 ألف دولار.

ووفقا للصحيفة، من غير الواضح كيف حصلت على الذهب، وفي أواخر يونيو، قدم مينينديز تقريرا معدّلا آخر، مشيرًا إلى أن زوجته باعت ما بين 200 ألف دولار و400 ألف دولار من السبائك.