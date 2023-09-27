وزير السياحة الإسرائيلي: أشعر بالأمان في السعودية- (فيديو)

عبر وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، عن ارتياحه لزيارة السعودية وشعوره “بالأمن” في الرياض حيث لاقى “ترحابا حارا”. وقال في مقابلة تلفزيونية “الكثير من الأشخاص استقبلونا بوجه بشوش”.

ووصل الوزير الإسرائيلي السعودية، أمس الثلاثاء، فيما وصفه مكتبه بأنه أول زيارة علنية يقوم بها عضو في حكومة إسرائيلية للمملكة، لحضور مؤتمر للسياحة تعقده الأمم المتحدة.









وكتبت وزارة السياحة الإسرائيلية في منشور على موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، “ما هذا الضجيج الذي تسمعه؟ إنها أجنحة التطبيع في الشرق الأوسط.

يسعدنا أن نخبركم عن الزيارة التاريخية لوزير السياحة حاييم كاتس وموظفي المكتب إلى المملكة العربية السعودية حيث يشارك الوفد اليوم في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة المنعقد بالرياض”.

وأضاف المنشور “هذه أول زيارة رسمية على الإطلاق لوزير إسرائيلي إلى السعودية. وقد تم استقبال الوفد بترحاب جميل، وبمباركة وزير السياحة السعودي”.

وتابع المنشور “لإسرائيل دور مهم في المؤتمر… السياحة جسر بين الأمم والثقافات، ونحن نسير عليها بالأمان والأمل”.

وتأتي الزيارة التي تستغرق يومين في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى اتفاق محتمل بوساطة أمريكية قد يصيغ شكلا لعلاقات رسمية مع إسرائيل.

وقال كاتس في بيان “سأعمل على إقامة تعاون لتعزيز السياحة والعلاقات الخارجية لإسرائيل”.

وسلط الإعلام العبري الضوء على زيارة الوزير إلى الرياض، مبرزا أنها “تطور كبير… ودليل آخر على أن التطبيع موجود بالفعل بطريقة ما”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن زيارة كاتس إلى السعودية ستتبعها “زيارات إضافية قريبا”.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد الأسبوع الماضي أن بلاده “تقترب” من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مشدّدا على “أهمية القضية الفلسطينية” بالنسبة للمملكة.

وقال نتنياهو من جهته في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إسرائيل على “عتبة” إقامة علاقات مع السعودية.