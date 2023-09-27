الإمارات تفكر في خطط لإعفاء المقيمين في الخليج من التأشيرات.. وزير الاقتصاد كشف توقيت تنفيذ ذلك

قالت وكالة Bloomberg الأمريكية في تقرير نشرته الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2023 إن الإمارات تفكر في خطط لاستحداث نظام تأشيرات سوف يسهل السفر على سكان دول الخليج المجاورة، ومن ضمنها السعودية حيث قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري في مؤتمر صحفي في أبوظبي، إن نظام التأشيرات الجديد سوف يتيح لسكان دول مجلس التعاون الخليجي السفر بحرية بين البلاد التي تتألف منها الكتلة، بما في ذلك السعودية. وأوضح الوزير أن النظام سوف يبدأ سريانه “قريباً جداً”.

يضم مجلس التعاون الخليجي أيضاً البحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر. يُسمح لحاملي جنسيات هذه الدول الستة بالانتقال بينها دون الحاجة إلى التقدم للحصول على تأشيرات. لكن السكان الأجانب -الذين يشكلون النسبة الأكبر من التعداد السكاني لهذه البلاد ويأتون من جميع أنحاء العالم- يحتاجون إلى التقدم للحصول على تأشيرة لعبور حدود إحدى دول الخليج التي يقيمون فيها والانتقال إلى دول الخليج الأخرى.









وفي سؤال عن تصاعد المنافسة مع السعودية، قال المري إن الشيء الجيد للمملكة يكون جيداً للمنطقة الأوسع، بما في ذلك بلاده. إذ إن حملة تقودها السعودية لإغراء المغتربين للقدوم إليها واجهت بداية متعثرة.

وفي غضون ذلك، شهدت الإمارات -التي تضم دبي، وهي مركز الأعمال في الشرق الأوسط- زيادة في أعداد الوافدين الجدد، ويُعزى ذلك جزئياً إلى الخطوات التي تتخذها الحكومة لتخفيف القيود المجتمعية. يتضمن ذلك عدم تجريم إقامة غير المتزوجين في مسكن واحد، والسماح بالزواج المدني، وإنهاء الرسوم المفروضة على تراخيص المشروبات الكحولية.

ومع ذلك، قال مسؤولو الإمارات إن المنافسة صحية وتشير إلى أن المنطقة تصير أعلى جاذبية. وقال المري إن السفر بدون تأشيرة بين سكان البلاد ينبغي له أن يتمم ذلك الموقف عن طريق تعزيز السياحة.

وأوضح في المؤتمر: “ما يكون جيداً للسعودية، يكون جيداً لمجلس التعاون الخليجي. إذا جاء المد، سيسحب جميع القوارب”.