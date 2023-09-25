أوكرانيا تعلن مقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي ولا تعليق من موسكو

قالت القوات الخاصة الأوكرانية اليوم الاثنين إن الأميرال فيكتور سوكولوف، قائد أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل في هجوم أوكراني الأسبوع الماضي على مقر الأسطول في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب رويترز تأكيد أو نفي مقتل سوكولوف في الهجوم على شبه الجزيرة التي سيطرت عليها روسيا وضمتها في عام 2014.

وقال الجيش الأوكراني إن الهجوم وقع يوم الجمعة واستهدف اجتماعا لقيادة البحرية الروسية في مدينة سيفاستوبول.









وقالت القوات الخاصة عبر تلغرام “بعد الضربة التي استهدفت مقر أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل 34 عسكريا، بينهم قائد أسطول البحر الأسود الروسي، وأُصيب 105 محتلين آخرين. ولم يعد ترميم مبنى المقر ممكنا”.

ولم يتضح حتى الآن كيف أحصت القوات الخاصة الأوكرانية عدد القتلى والجرحى في الهجوم.

ويبالغ كل طرف في بعض الأحيان في تقدير خسائر الطرف الآخر منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل 19 شهرا في حين لم يتحدث أي منهما إلا قليلا عن خسائره.

وأكد مسؤولون عينتهم روسيا وقوع الهجوم الأوكراني يوم الجمعة قائلين إن صاروخا واحدا على الأقل أصاب مقر الأسطول.