هكذا فهم نتنياهو ولم نفهم نحن بعد – بقلم غابي ايوب

اخيرا الاجوبة صارت معروفة، لهذا دمر مرفأ بيروت ولهذا السبب حجبت صور الاقمار الاصطناعية عن التحقيق،بل اجهض التحقيق من اساسه،ولهذا دمر القطاع المصرفي في لبنان وضرب قطاعه الصحي وانهار قطاعه التربوي، الجو كشفه نتنياهو اخيرا” لتكون اسرائيل قلب الشرق الاوسط الجديد مشروع يصل الشرق بالغرب عبرها نفطا” وتجارة بينة وعابرة للعالم انه دور لبنان الذي تعثر بقيام اسرائيل وتعطل بانفجاره التي لم تكن بعيدة عنه وانتهى بتفجير المرفأ وتحول باقي مرافقه ممرات حصرية للكابتاغون وملحقاته من مقتضيات الممناعة .

وقف نتنياهو في نيويورك معلنا” انتصاره باستعلاء ،”حيفا بدل بيروت” واسرائيل قلب العرب بعدما فجرنا علاقات لبنان معهم وتحديث كل ما في اسرائيل مقابل تهديمنا وتفشيلنا لكل ما في لبنان .









لبنان الديمقراطي التعددي العصري الحديث والحر كان الجبل الوحيد بوجه الكيان العنصري اسقطناه نحن بأيدينا ، هكذا فهم نتنياهو ولم نفهم نحن بعد .