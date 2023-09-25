“أميال” السباق الرئاسيّ: كيف تتأثّر الترشيحات بالتطورات؟

لا يزال استحقاق انتخابات الرئاسة اللبنانية بعيداً عن الوصول إلى “قفزات نوعية” من شأنها إتاحة أميالٍ من المسافات بين حظوظ المرشحين المعلنين منهم أو الضمنيين، لكن هناك مؤشرات مترافقة مع فحوى التحرّك القائم من شأنها أن تشرح “منحى أَسْهُم” هذه الشخصيات على مستوى التداول السياسي ومقياس ارتفاعها أو انخفاضها. وهناك دينامية يلحظها متابعون سياسيون ومن الممكن أن تصبّ لمصلحة رفع مؤشّر نقاط قائد الجيش العماد جوزف عون الرئاسية، مع الإشارة إلى بعض الأسماء الحديثة التي تتداول في الكواليس ومنها لشخصيات عسكرية أيضاً لكن صداها لا يحظى بالفعالية نفسها التي بدأت تواكب اسم قائد الجيش خصوصاً في مرحلة انطلاقة الحراك القطري. وتصبّ أجواء بعض نواب المعارضة في هذا السياق، ومن بينهم نائب كتلة “تجدّد” اللواء أشرف ريفي في ما يسمّيه بمثابة “معطى عربي ودولي يُرجّح قائد الجيش كرجل مناسب للمرحلة، علماً أن حظوظه لم تتظهّر كلياً حتى الآن، إلّا أنّ رصيد أصواته النيابية سيرتفع عندما يتحوّل ترشيحه إلى جدّيّ ومعلن ما يشمل عدداً من نواب “التيّار الوطنيّ الحرّ” وتكتل “الاعتدال الوطنيّ”. ويوحي ريفي أن تطوّر الحراك الرئاسي بدأ يظهّر اسم العماد جوزف عون بديبلوماسية خاصة رغم أنه ليس الخيار الوحيد المطروح لكن التداول به ينحو باتجاه ارتفاع أكبر.









ويتزامن بروز اسم جوزف عون متقدّماً بضع مسافات في السباق إلى القصر الجمهوري، مع مرحلة لم يتراجع فيها محور “الممانعة” عن تشبّثه في ترشيح الوزير السابق #سليمان فرنجية الحائز “51 نقطة” نيابية لم يتغيّر مؤشّرها حتى اللحظة. وهنا تتلقف قوى المعارضة وعلى رأسها “القوات اللبنانية” مؤشرات تريد قوى “الممانعة” من خلالها الانتقال إلى طاولة حوارية للتداول في الأسباب التي تجعلها تتشبّث في ترشيح فرنجية ومحاولتها الإقناع في انتخابه رئيساً للجمهورية. وهذا ما أدلى به بعض نواب من محور “الممانعة” قبل أيام مع الإشارة إلى رفضهم فكرة الانتقال إلى المرشح الثالث والإصرار على مرشحهم الأوحد حتى اللحظة. وتتمخّض “إشكالية رئيسية” تعبّر عنها “القوات” لناحية عدم قابلية “حزب الله” الانفتاح الفعلي أو تليين موقفه للتوصل إلى حلول مشتركة ومرشح ثالث قبل الدعوة إلى انعقاد اجتماعات حوارية. وتذكّر قراءتها أن البلاد كانت في لحظة 14 حزيران الماضي بعيدة “بضعة أمتار” عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية لو أن التقاطع حصل بفعالية داخلياً وخارجياً وجرى التوجه إلى انعقاد دورة ثانية مكتملة النصاب. وفي الغضون، تشير معطيات قوى المعارضة إلى رفض مستمرّ على نطاق قوى “الممانعة” للاتجاه إلى مرشح ثالث على مشارف بداية الانتقال إلى المسعى القطريّ.

وتلحظ أوساط مسؤولة مواكبة للقاءات الديبلوماسية في “القوات اللبنانية” أن هناك محاولات يسعى محور “الممانعة” إلى تظهيرها بغية تجميل مقترحه الحواريّ من خلال اعتماد شعارات يراد منها وضع قوى المعارضة في خانة “رافضي الحوار” في المطلق، وهذا ما تنفيه الأوساط “القواتية” لـ”النهار” مع تأكيد مقاربتها على تأييد المعنى الحقيقي للحوار طالما أنّ الانخراط حاصل في الحياة السياسية التي يُعتبر التحاور من مندرجاتها لكن داخل المجلس النيابي الذي يشكّل نواب “الجمهورية القوية” التكتل النيابي الأكبر من ضمنه. وتدعم “القوات” أي مبادرة حوارية الطابع لكن انطلاقاً من السياق الدستوري داخل البرلمان بعيداً عن العرقلة القائمة التي تستطلعها على مستوى قوى “الممانعة” التي تعتمد أسلوباً يبتغي الانتقال إلى وسائل عرقلة بديلة تحت مسمّى الحوار الذي يشكّل الدستور بمثابة البديل الفعلي له خارج إطار العشوائية في الطروحات غير المبنية على أسس ترعاها البنود الدستورية. وتطرح “القوات” تساؤلات حول مسببات استمرار رفض الانتقال إلى دورات انتخابية متتالية، ثمّ الانتقال إلى أشهر من الانعقاد الحواريّ في رعاية رئيس للجمهورية وحضوره.

ويُضاف إلى الأسماء التي لا تزال قادرة على الاستمرار في السباق الرئاسي الوزير السابق جهاد أزعور الذي لن تتراجع عن تسميته قوى المعارضة إلّا في حال تراجع مؤيدي سليمان فرنجية عن ترشيحه. وهناك تلويح على مستوى المعارضة في إمكان العودة إلى تبنّي ترشيح رئيس حركة “الاستقلال” النائب ميشال معوض إذا استمرّ تشبّث الفريق المقابل في ترشيحه الأوحد. وفي المحصلة، تشير الأجواء العامة التي خرج بها مرجع لبنانيّ اطلع على فحوى المناقشات التي تتعلق بمضامين المسألة اللبنانية على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وتضيء عليها “النهار”، إلى أنّ المساعي الهادفة لمعالجة الشغور الحاصل قد تحتاج وقتاً حتى تتبلور. وفي رأيه، ليست هناك أجواء ممهّدة إلى انبثاق حلّ سريع حتى الساعة باستثناء دخول الأميركيين على نطاق المعالجة. لكن، لا حظوظ فعلية أو فعّالة قائمة على مستوى المرشّحين الحاليين للرئاسة الأولى، ما استدعى بداية البحث في خيارات بديلة لم تتبلور أو تنقّح حتى اللحظة. وأسهمت المؤشرات التي نتجت عن مداولات على نطاق ديبلوماسيي الدول المواكبة للشأن اللبناني إلى مهمّة يعتزم الموفد القطري استكمال مفاصلها وتفاصيلها. وقد اتّخذ القطريون على عاتقهم تفعيل مسعى هدفه محاولة إيجاد حلول لأزمة الشغور الرئاسي القائمة في لبنان، لكن مع إعطاء فرصة إضافية للمسعى الفرنسيّ خلال الاسابيع المقبلة على أن يكون الدور القطري بمثابة استكمالٍ متجانس مع الدور الفرنسي.