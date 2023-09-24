إنقاذ عشرات المهاجرين غير النظاميين بعد غرق زورقهم قبالة شاطئ شكا

أنقذت السلطات اللبنانية، السبت، عشرات المهاجرين غير النظاميين، بعد أن غرق الزورق المطاطي الذي كانوا على متنه، قبالة شاطئ شكا شمالي البلاد، حسبما أفاد مراسل قناة “الحرة”.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أن دورية من القوات البحرية تمكنت، بمؤازرة الدفاع المدني اللبناني، من إنقاذ 27 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن أحد الزوارق المطاطية، أثناء تعرضه للغرق مقابل شاطئ شكا شمالي لبنان.









وبحسب مراسل “الحرة”، فإن الزورق الصغير تعرض لعطل طارئ في عرض البحر قبل غرقه، وكان على متنه عشرات الأشخاص، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتمكنت إحدى السيدات عبر هاتفها الخلوي من الاتصال بالدفاع المدني وطلب المساعدة. وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية في المكان بعد أن أصبح الركاب جميعهم في عهدة الجيش اللبناني، وفقا للمراسل.

وذكرت مصادر لـ “الحرة”، أن عدد ركاب الزورق 37 شخصا، تم إنقاذ 28 منهم، فيما تمكن 9 أشخاص من السباحة بمفردهم نحو الشواطئ اللبنانية. وتتضارب المعلومات بشأن جنسيات الركاب والبلد الذي انطلق منه الزورق.