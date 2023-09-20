ميقاتي من نيويورك: لا مساعدة للبنان الى حين انتخاب الرئيس.. ولم يفاتحني احد بإسم قائد الجيش كمرشح

اكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حديث للـLBCI :” لم اسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية عن سقوط المبادرة الفرنسية”.

واضاف: “أرى جموداً على صعيد مساعدة لبنان الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات ولم يفاتحني احد بإسم العماد جوزيف عون كمرشح”.









وفي ما يتعلق بالنزوح السوري، قالل ميقاتي: “الخطر لا يقتصر فقط على لبنان بل على المجتمع الدولي وأوروبا وإن لم نتعاون جميعاً لوقف النزيف من الهجرة من سوريا إلى خارجها فهذا النزف سيصل إلى اوروبا”.

وفي حديث آخر لـ”الجديد”، اشار ميقاتي إلى أن “الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري غير مشروط والأخير رسم مسلكا طبيعيا لكي يجلس كل الأطراف على طاولة واحدة بغض النظر عن النتائج”.

وفي تصريح لـmtv، شدد ميقاتي على ان “لا نُريد مساعدة النازحين في لبنان بل عودتهم الى سوريا ومساعدتهم في أرضهم لاسيما أن النزوح الأخير اقتصادي”.

وقال:”نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس وأن تكون هناك جلسات متتالية واقتراح برّي صائب وممرّ ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان لا اسم الرئيس”.