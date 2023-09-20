أذربيجان تؤكد وقف إطلاق النار في قره باغ بعد استجابة الأرمن لشروطها.. ولقاء مرتقب بين الطرفين لبحث الأزمة

فيما قالت الوزارة إن قوات الأرمن في المنطقة الجبلية وافقت على “إلقاء أسلحتها والتخلي عن المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع سلاحها بالكامل”، وإنه يجري تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى جيش أذربيجان.

فيما كشفت وكالة الأنباء الروسية أن قوات من أرمن قره باغ سيجتمعون مع سلطات أذربيجان غداً الخميس.









انفصاليو الأرمن يستجيبون لشروط أذربيجان

وتأتي هذه التطورات بعد أن كشفت وكالة ذكرت إنترفاكس الروسية للأنباء، أن المسلحين الأرمن في ناغورنو قره باغ وافقوا على شروط أذربيجان لوقف إطلاق النار، بعد تعرضهم لسلسلة انتكاسات في أرض المعركة على يد جيش أذربيجان.

فيما قالت وكالة رويترز إن الأرمن وافقوا على حل قواتهم بالكامل ونزع السلاح.

يأتي هذا بعد أن دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى وقف العمليات العسكرية التي اندلعت بين أذربيجان وأرمينيا بمنطقة “قره باغ”، في وقت أكدت فيه وزارة الدفاع الأذربيجانية أن عملياتها العسكرية مستمرة، وأنها سيطرت على عشرات المواقع، مطالبة مقاتلي الأرمن بالاستسلام.

بيان من المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن بلينكن بحث مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، التطورات الأخيرة في منطقة “قره باغ”.

أوضح البيان أن بلينكن دعا علييف إلى وقف العمليات العسكرية “على الفور” والعودة إلى التهدئة، وأشار بلينكن إلى أن الحل العسكري “غير ممكن”، ودعا باكو إلى حل المشاكل مع الأرمن في قره باغ “من خلال الحوار”.

أضاف البيان أن علييف أبلغ بلينكن استعداده لوقف الأنشطة العسكرية، وأشار البيان إلى أن بلينكن شدد على ضرورة عقد اجتماع بين الطرفين.

كذلك أبلغ بلينكن رئيس الوزراء الأرميني بأنه دعا أذربيجان إلى الحوار، مضيفاً أن الولايات المتحدة تدعم سيادة أرمينيا واستقلالها وسلامة أراضيها.

أذربيجان مستمرة في عملياتها

يأتي هذا فيما قالت وزارة الدفاع في أذربيجان، اليوم الأربعاء، 20 سبتمبر/أيلول 2023، إن إجراءاتها العسكرية في منطقة قره باغ مستمرة بنجاح.

الوزارة قالت في بيان نُشر على تليغرام: “تم تحييد مواقع قتالية ومركبات عسكرية ومدفعية وتجهيزات صواريخ مضادة للطائرات ومحطات حرب إلكترونية، وغيرها من المعدات العسكرية التابعة لوحدات القوات المسلحة الأرمينية”.

كانت أذربيجان قد أرسلت قوات مدعومة بالمدفعية إلى منطقة “قره باغ”، أمس الثلاثاء، في محاولة لإخضاع الإقليم الانفصالي بالقوة، والذي يوجد به مسلحون أرمن، وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إنها أطلقت في “قره باغ” عملية ضد الإرهاب؛ “بهدف إرساء النظام الدستوري في المنطقة”.

كذلك لفتت أذربيجان إلى أن قواتها سيطرت حتى الآن على أكثر من 60 موقعاً عسكرياً، ودمرت ما يصل إلى 20 مركبة عسكرية ومعدات أخرى، فيما قالت السلطات في قره باغ إن 25 شخصاً قُتلوا، بينهم مدنيان، وأُصيب 138 آخرون بسبب العمل العسكري في باكو، وأضافت أنه تم إجلاء سكان بعض القرى.