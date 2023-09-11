إسرائيل تكشف صورا لمطار تبنيه إيران في جنوب لبنان

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إيران، الاثنين، بإنشاء مطار في جنوب لبنان، لإتاحة شن هجمات على إسرائيل، وفق مراسل الحرة.

وقال الوزير خلال كلمة له في المؤتمر السنوي لمعهد سياسة مكافحة الإرهاب في جامعة رايخمان في هرتسليا: “أكشف هنا لأول مرة صورا لمطار لأغراض إرهابية تبنيه إيران في قلعة جبور في جنوب لبنان يبعد 20 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية”.









وأضاف في كلمته: “يمكن رؤية العلم الإيراني في الصور (..) يخطط نظام آية الله للعمل ضد مواطني إسرائيل. بعبارة أخرى: الأرض لبنانية، والسيطرة إيرانية، والهدف إسرائيل”.

وقالت رويترز إن المكان الذي ذكره يقع بالقرب من قرية بركة جبور ومدينة جزين اللبنانيتين، ويقعان على بعد نحو 20 كيلومترا شمالي بلدة المطلة على الحدود مع إسرائيل.

ولم يذكر غالانت مزيدا من التفاصيل خلال عرضه للصور، لكنه أضاف أن الموقع قد يستوعب طائرات متوسطة الحجم.

ولوح الوزير الإسرائيلي بأنه “إذا وصلنا إلى الصدام، فلن نتردد في تفعيل القوة القاتلة للجيش الإسرائيلي. وسيدفع حزب الله ولبنان ثمنا باهظا ومؤلما”.

وقال مصدر غير إسرائيلي على علم بالموقع لرويترز إنه يمكن أن يتسع لطائرات مسيرة كبيرة بعضها مسلح تشبه ما تنتجه إيران.

وأضاف أن الطائرات المسيرة التي قد تنطلق من هذا الموقع يمكن استخدامها في الأنشطة العملياتية الداخلية والخارجية.

لكنه ذكر أن طبيعة مدرج الطيران واتجاهه يشيران إلى أنه سيستخدم داخليا على الأرجح.

وأشار المصدر إلى إن حزب الله يضخ استثمارات كبيرة في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة.

ولم يقدم حزب الله ولا المسؤولون الإيرانيون ردا حتى الآن على تصريحات غالانت.

وقال الوزير الإسرائيلي في تصريحاته إن “إيران تشكل التهديد الأكبر حاليا لدولة إسرائيل، والاستقرار الإقليمي والنظام العالمي. وتسعى جاهدة للوصول إلى القدرة النووية العسكرية، وأقرب إلى ذلك من أي وقت مضى”.

واتهم طهران بإجراء “عملية استيلاء جغرافية وأيديولوجية على دول المنطقة”، وبأنها “تشجع الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وتحاول تفكيك الدول القائمة”.

واعتبر أن “الهدف الإيراني هو خلق حرب استنزاف ضد إسرائيل على كافة حدودها، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تطوير الأسلحة النووية وتجهيزها. وهذا يمس بكل الدول المحيطة بنا”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن “الاستفزازات المتكررة من حزب الله على الحدود الشمالية، عمل متغطرس وخطير من حزب الله. بتشجيع إيراني. لابد أن نصرالله قد نسي ما هو ميزان القوى الحقيقي بين إسرائيل وحزب الله. يريد تصوير نفسه على أنه حامي لبنان، لكنه في الواقع يجعل لبنان ومواطنيه رهينة لتعزيز المصالح الإيرانية والشيعية. وإذا أخطأ سيصبح لبنان مدمرا”.