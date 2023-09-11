مجلس الوزراء المخصص للنزوح لم يكتمل نصابه… ميقاتي: يزايدون ويتغيبون

اشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى ان “النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم في السراي لبحث ملف النزوح السوري الى لبنان لم يكتمل، وبناء عليه، قرر دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد لقاء تشاوري مع السادة الوزراء الحاضرين ومع قائد الجيش والمدير العام للامن العام.

إن دولة الرئيس يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس الا”.









أضاف في بيان: “ويشدد دولة الرئيس على أن الحكومة لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأن الجيش وسائر الاجهزة الامنية يقومون بواجباتهم في هذا المجال، لكن المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموّحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف لا سيما النزوح المستجد لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية”.

وتابع: “وكان حضر الى السراي نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري”.

من غاب؟ وافيد ان الوزراء الذين تغيبوا عن الجلسة المخصصة لملف النازحين السوريين هم أمين سلام وهكتور حجار وناصر ياسين وعباس الحاج حسن.

الحجار: من جانبه، اصدر المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار بيانا حول الجلسة الوزارية المخصّصة للبحث في ملف النازحين السوريين مشيرا الى انه “بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن نيّتي المشاركة في الجلسة الوزاريّة المخصّصة فقط للبحث في ملف النازحين السوريين التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قرّرت عدم المشاركة في الجلسة، كما أعلنت أمس خلال لقاء صحافي، بعد أن تبيّن لي من خلال الإتصالات والمشاورات أنها بحاجة للمزيد من التحضير لتكون مجدية وفعّالة. فأتت النتيجة بحسب توقّعاتي.”

شرف الدين: وقبيل الجلسة التي لم تعقد، قال وزير المهجرين عصام شرف الدين: “سأطلب ضبط الحدود بالتعاون مع سوريا ولن أقبل بأن تكون اللجنة الوزارية مؤلّفة فقط من بوحبيب”.

جلسة بعد الظهر: وبعد الظهر يعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية استكمالاً للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، مقررة عند الثالثة والنصف بعد الظهر في السرايا الحكوميّة، حيث من المتوقع ان يتخللها نقاش حول كيفية مقاربة مسألة فرض الضرائب بالدولار الأميركي.

نصار: بدوره، أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، في حديث تلفزيوني: ” يؤسفني عدم تأمين الزملاء الوزراء الموجودين في لبنان نصاب جلسة مجلس الوزراء المخصصة لموجة النزوح الخطرة الى لبنان لأهمية تلك الجلسة، للبحث في موضوع النزوح السوري والموجة الثانية التي تشهدها الحدود والتي تشكل خطرا وجوديا على لبنان يضاهي خطة التعافي الاقتصادي باضعاف”.

وقال: “لو كنت أعلم ان النصاب لن يكتمل، لما كنت ارجأت سفري الذي كنت قد ابلغت الامانة العامة لمجلس الوزراء به قبل تعيين موعد الجلسة”.