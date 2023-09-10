بايدن يُطلق مشروعاً ضخماً للسكك الحديد والموانئ في مواجهة الصين.. دور قيادي للسعودية

دفعت الولايات المتحدة، خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين، باتجاه مشروع “ممر” طموح من شأنه أن يربط الهند وأوروبا، عبر خطوط السكك الحديد والنقل البحري تمر بالشرق الأوسط، مع دور قيادي للمملكة العربية السعودية.

وتمّ التوقيع على اتفاق مبدئي، السبت، في نيودلهي، بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وفقاً لبيان نشره البيت الأبيض.









وقال الرئيس الأمريكي، معلّقاً، على هذا التوقيع “إنه أمر مهم حقاً”، متحدثاً عن اتفاق “تاريخي”، خلال مشاركته في ندوة جمعت القادة المعنيين.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنّ المشروع “أكبر بكثير من مجرّد سكك حديد أو كابلات”، مشيرة إلى “جسر أخضر ورقمي بين القارات والحضارات”.

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين أنّ المشروع “أكبر بكثير من مجرّد سكك حديد أو كابلات”، مشيرة إلى “جسر أخضر ورقمي بين القارات والحضارات”.

وفي ختام اللقاء، اقترب جو بايدن من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مضيف قمة مجموعة العشرين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من أجل مصافحة جماعية.

بايدن ومحمد بن سلمان

قبل عام ونيف، أثار الديموقراطي، البالغ 80 عاماً، جدلاً حاداً عندما أبدى تراجعاً، خلال زيارته المملكة العربية السعودية، عن موقفه تجاه محمد بن سلمان، الذي نظرت إليه الولايات المتحدة على أنّه راعي جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.

منذ ذلك الحين، تكثف الولايات المتحدة جهودها لتعزيز العلاقات مع المملكة النفطية، مبرّرة الأمر بمصالحها الإستراتيجية.

وجاء في وثيقة نشرتها إدارة بايدن بشأن إعلان “الممر” الكبير بين الهند وأوروبا، “نريد إطلاق حقبة جديدة متصلة عبر شبكة سكك حديد، وربط الموانئ في أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا”.

والهدف هو إنشاء “عقد تجاري”، مع “تشجيع تطوير وتصدير الطاقة النظيفة”، وفق الوثيقة. وسيشمل المشروع أيضاً مدّ كابلات بحرية.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان إنّ المشروع يجب أيضاً أن “يعزّز التكامل في الشرق الأوسط”، بما في ذلك بين “شركاء غير محتملين”، مشيراً في الوقت ذاته إلى إسرائيل والأردن من بين الدول المعنية.

مكتب نتنياهو أكد أن الإدارة الأمريكية تواصلت مع الدولة العبرية قبل أشهر لطرح هذا المشروع، معتبراً أنه سيؤدي إلى “تغيير وجه الشرق الأوسط”.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الإدارة الأمريكية تواصلت مع الدولة العبرية، قبل أشهر، لطرح هذا المشروع، معتبراً أنه سيؤدي إلى “تغيير وجه الشرق الأوسط”.

وشدد، في بيان، على أن “دولة إسرائيل ستكون محوراً في هذه المبادرة الاقتصادية.. ستساهم بكل قدراتها، بكل خبرتها، والتزامها الكامل لجعل مشروع التعاون هذا الأكبر في تاريخنا”.

ويحاول جو بايدن، الحريص على ترك بصمته الدبلوماسية في المنطقة، إقناع السعودية وإسرائيل بتطبيع العلاقات بينهما.

غير أنّ ساليفان أوضح أنّ الاتفاق على مشروع البنية التحتية الرئيسي، والذي لا يزال جدوله الزمني غير واضح، “ليس إشارة تمهيدية للتطبيع على وجه التحديد”.

وبهذا الإعلان، يحاول الرئيس الأمريكي ملء المساحة التي تركها الرئيس الصيني شي جينبينغ شاغرة، عبر عدم توجهه إلى نيودلهي لحضور قمة مجموعة العشرين، على غرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

إفريقيا

من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة وأوروبا أنهما توحّدان جهودهما لدعم مشروع آخر للبنية التحتية، وهذه المرة في إفريقيا. وهذا المشروع هو “ممر لوبيتو”، الذي يربط جمهورية الكونغو الديموقراطية وزامبيا عبر ميناء لوبيتو في أنغولا.

ساليفان أوضح أنّ الاتفاق على مشروع البنية التحتية الرئيسي “ليس إشارة تمهيدية للتطبيع على وجه التحديد”.

وقال مايكل كوغلمان، الخبير في شؤون جنوب آسيا في مركز ويلسون في واشنطن، عبر منصة “إكس”، إنّه “إذا تحقّق ذلك، فإنّه سيغيّر قواعد اللعبة عبر تعزيز الروابط بين الهند والشرق الأوسط”، مضيفاً أنّ ذلك “يهدف إلى مواجهة مبادرة الحزام والطريق”.

وتقوم بكين من خلال “مبادرة الحزام والطريق”، التي تأتي ضمن إطار برنامج “طرق الحرير الجديدة”، باستثمارات ضخمة في عدد من الدول النامية لبناء البنية التحتية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وحتى خارجها، من خلال بناء الموانئ وشبكات السكة الحديد والمطارات أو المجمّعات الصناعية، ممّا يسمح للعملاق الآسيوي بالوصول إلى المزيد من الأسواق وفتح منافذ جديدة أمام شركاته.

غير أنّ معارضيه يعتبرون أن بكين تهدف منه إلى تعزيز نفوذها السياسي، كما ينتقدون الديون الباهظة التي يرتّبها على الدول الفقيرة. وكان جو بايدن قد وصفه، في حزيران/يونيو الماضي، بأنّه “برنامج الديون والمصادرة” الذي “لن يذهب بعيداً جداً”.

وأشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أنّه “ضمن هذه الفكرة (الممر اللوجستي الجديد)، هناك منافسة مع طرق الحرير”، معتبراً أنّ إعلان نيودلهي “مجرّد بداية لقصة طويلة”.