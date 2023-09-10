صحيفة بريطانية: بريغوجين “ما زال حيا ويعيش مختبئا في جزيرة بفنزويلا”!

نشرت صحيفة “ميل أون صنداي” تقريرا عن مزاعم بأن زعيم مرتزقة فاغنر، يفغيني بريغوجين، لا يزال حيا يرزق، ولكن هذه المرة في فنزويلا.

وذكرت نقلاً عن باحث سياسي روسي يُدعى فاليري سولوفي، أن بريغوجين ينعم بصحة جيدة حيث يعيش مختبئاً في جزيرة مرغريتا بفنزويلا.









كما أشارت الصحيفة إلى أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحدثت مؤخرا عن “احتمالية أن يكون بريغوجين لا يزال حيا، وأنه لا يمكن تأكيد خبر وفاته”.

وبحسب الصحيفة، فإن الباحث السياسي سولوفي، الذي يراه البعض أنه من منظرّي المؤامرات، تعهد بالكشف عن مكان بريغوجين.

ويزعم سولوفي أن زعيم فاغنر كان قد تلقّى تحذيرا من التعرّض للاغتيال وبأن الطائرة التي كان عليه أن يستقلها ستتحطم، ومن ثمّ لم يكن على متنها ساعة تحطمها.

وتحدّث سولوفي عن صفقة أُبرمت بين عدة أطراف بينها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقضي بأن يختفي بريغوجين عن الأنظار. على أن بريغوجين قد يُسمح له بمعاودة الظهور، ولكن ذلك لن يكون قبل وفاة بوتين، الذي زعم سولوفي أنه يعاني مرضا عُضالا، وأن هذا الشخص الذي يظهر في الكرملين بين الحين والآخر ليس إلا أحد شبيهين للرئيس بوتين يخضعان لسيطرة أجهزة الاستخبارات الروسية.