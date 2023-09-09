السنيورة: استمرار الاشتباكات في عين الحلوة “جنون وانتحار”

أبدى الرئيس فؤاد السنيورة استنكاره الشديد لتجدد الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة ودعا الى وقفها فورا. وقال: “ان استمرار الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية في عين الحلوة هو محض جنون وانتحار، فهم يدمرون منازل الفلسطينيين واللبنانيين”.









وتابع: “يجب تسليم من قتل العرموشي فورا الى السلطات اللبنانية الأمنية والقضائية لنيلهم العقاب القانوني. مدينة صيدا التي حضنت الاخوة الفلسطينيين تدفع الثمن الكبير من امنها واستقرارها وحياة سكانها وهذا امر لا يجوز السكوت عليه والقبول به”.

وأضاف: “هذا الشطط والاجرام يجب ان يوضع له حد بأسرع وقت ويجب التفكير بالحلول الناجعة والنهائية، فلا يمكن ان نقبل باستمرار تعرض المدينة لهذه الأوضاع مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي”.

وختم السنيورة: “ان ما يجري في صيدا يفوق التصور والقدرة على الاحتمال وهل هذا هو جزاء المعروف. وكل الحلول الممكنة يجب ان تبحث ويتم التفكير بها”.