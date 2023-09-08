جدل بعد تسريب مقطع من أغنية لنانسي عجرم

تناقلت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مسربا لأغنية نانسي عجرم “مليون طريقة”، التي كان من المفترض أن تُطرح ضمن ألبوم “بتفكر في إيه” الذي صدر قبل 14 عامًا.

وجاء في كلمات الأغنية: “فيه 100 مليون طريقة بيها تخليني أحبك! الفكرة إن الحقيقة مش فارقة معايا حبك! ترجعلي ما ترجعليش بعدك ما يحيرنيش.. أصل إنت ما تعرفنيش وانت اللي هتتعب قلبك”.









وانقسمت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من شكك بقضية التسريب لافتين إلى أن إدارة أعمال نانسي تتبع حيلة تسويقية للترويج للأغنية قبل طرحها، فيما رأى آخرون أن لا علاقة لنانسي بالأمر، بحسب مجلة فوشيا.