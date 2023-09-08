البيت الأبيض: هناك عمل لا يزال يتعين القيام به بشأن التطبيع بين إسرائيل والسعودية

على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إير فورس وان: قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الخميس، إن القادة الأمريكيين والإسرائيليين والسعوديين طرحوا على الطاولة العديد من العناصر لمسار نحو التطبيع إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وكان سوليفان يتحدث للصحافيين على متن طائرة الرئاسة التي تقل الرئيس جو بايدن للهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وقال سوليفان “العديد من العناصر لمسار نحو التطبيع مطروحة الآن على الطاولة. ليس لدينا إطار عمل، وليس لدينا بنود جاهزة للتوقيع. لا يزال هناك عمل يتعين علينا القيام به”.

وقال إن هناك “فهما واسعا للعديد من العناصر الأساسية”، دون الخوض في التفاصيل.







