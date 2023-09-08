الفصائل الفلسطينية تواجه إغلاق معبر كرم أبو سالم بسلاح الفعاليات الشعبية

بات واضحا أن قيام إسرائيل بمنع التصدير عبر معبر كرم أبو سالم، سيقابله الفلسطينيون بردود فعل ميدانية في المنطقة الحدودية، حيث ستتكثّف الفعاليات الشعبية ، وهو ما كشفت عنه بعض من الجهات الاستراتيجية في غزة خلال اجتماعات علنيه وسرية أيضا.









التهديد الفلسطيني

التهديد الفلسطيني بالتصعيد تزامن مع بعض من التطورات الدقيقة والمهمة ومنها:

１- وصول المبعوث القطري و«رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة»، محمد العمادي، إلى غزة لإجراء مباحثات مع قيادة حركة «حماس»، في محاولة لتهدئة الأوضاع

２- من الملفات التي سيحثها العمادي التباحث في تلويح الفصائل بإمكانية إحياء فعاليات مسيرات العودة، بالصورة التي كانت عليها قبل سنوات عدة.

３- زيارة العمادي تتزامن مع تراجع المنحة القطرية خلال الأشهر الماضية، بعدما قلّصت «اللجنة القطرية» المبلغ الذي تمنحه لحكومة القطاع لدفع رواتب الموظفين، من 10 ملايين دولار إلى 3 ملايين.

تقدير موقف

ويشير تقدير موقف إسرائيلي إلى أن بعض من القيادات المسؤولة في حركة حماس شعرت بالقلق البالغ عقب الكشف عن عمليات التهريب في الحاويات أخيرا ، الأمر الذي يزيد من دقة هذه الأزمة حاليا.

وتسعى حركة حماس حاليا إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل مستخدمة سلاح الإرباك او الفعاليات الشعبية، وهو السلاح الذي بات واضحا إنه سيمثل التوجه الرئيسي لحماس خلال المرحلة المقبلة .

التقدير أشار إلى غضب القاهرة من عملية تهريب السلاح من عزة عبر معبر كرم أبو سالم للضفة الغربية ، موضحا إن هذه العملية للتهريب تضر بالجهود المصرية تحديدا للتهدئة ، وقد أرسلت مصر إشارات ، بحسب التقدير، إلى بعض من الفصائل الفلسطينية بهذا الخصوص ، خاصة مع الرفض الواضح لهذه السياسات التي تضر بجهود التهدئة مع إسرائيل.

التقدير قال أيضا أن مصر تحديدا مستاءة من حركة حماس ، التي حصلت على هذا السلاح من مصادر غير شرعية طالبت مصر كثيرا الحركة بالتوقف عن التعاون معها وجلب الأسلحة منها ، غير أن الحركة وفي ضوء ما حصل في معبر كرم أبو سالم لم تنصاع لهذه التوصية المصرية.

عموما التقدير انتهى بالقول أن حالة التصعيد الاستراتيجي التي تنتهجها بعض من الفصائل غضبا من سياسات إسرائيل ستؤدي إلى:

１- تزايد الضغوط على مصر وقطر لأنهما الدولتين اللتين يمتلكا أوراق الضغط السياسية والاستخباراتية والمالية لمخاطبة المسؤولين في غزة

２- تزايد الأزمات الاستراتيجية على غزة ، الأمر الذي سيؤدي لمزيد من الضغوط على مصر تحديدا ويزيد من حجم الأزمات التي تواجهها ، الأمر الذي سيدفع بالقاهرة لمحاولة الرد على هذا الأمر وجلب أي منافع اقتصادية للفلسطينيين.

عموما بات واضحا إن محاولة اللعب بسلاح الفعاليات الشعبية سيمثل بالفعل أزمة ليس فقط لإسرائيل ولكن أيضا للكثير من الأطراف الإقليمية الأخرى بالمنطقة .