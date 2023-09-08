تجدد الاشتباكات العنيفة وإطلاق القذائف الصاروخية داخل مخيم عين الحلوة

تجددت الاشتباكات العنيفة وإطلاق القذائف الصاروخية بين مقاتلي حركة “فتح” والتيارات الإسلامية المتشددة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية.

وأكد شهود عيان في اتصال مع”القدس العربي” من داخل المخيم، أن الاشتباكات اندلعت في منطقة تعمير عين الحلوة بعد قيام عناصر من حركة “فتح” وقوات الأمن الوطني الفلسطيني بهجوم واسع على الأحياء التي تسيطر عليها القوى الإسلامية المتشددة داخل المخيم.









وكانت الاشتباكات قد اندلعت بشكل عنيف في 29 تموز يوليو الماضي وتوقفت في 4 آب أغسطس الماضي بين عناصر من حركة “فتح” والتيارات الاسلامية المتشددة، وعقدت اجتماعات مكثفة شاركت فيها قيادات فلسطينية ولبنانية توصلت لوقف لإطلاق النار وتكليف لجنة العمل الوطني الفلسطيني المشترك بمعالجة خلفيات هذه الاشتباكات، والعمل على تسليم العناصر التي شاركت باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي قائد قوات الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة.

وقد اندلعت الاشتباكات العنيفة مساء اليوم داخل تعمير مخيم عين الحلوة ما أدى إلى نزوح أهالي المخيم إلى المناطق الأكثر أمنا في مدينة صيدا، وسمعت أصوات القذائف الصاروخية والرشاشات المتوسطة في أرجاء المدينة.

وعلمت “القدس العربي” أن اتصالات مكثفة بين قيادات أمنية لبنانية وفلسطينية من أجل وقف لإطلاق النار وضبط الأوضاع الأمنية خوفا من اتساع الاشتباكات بشكل أكثر اتساعا وعنفا.