المستشفيات اصبحت عاجزة عن تأمين المستلزمات الطبية والادوية لمرضى غسيل الكلي

أشارت نقابة المستشفيات في لبنان الى “ان مستحقات المستشفيات العائدة لمرضى غسيل الكلي والذين هم على نفقة وزارة الصحة معلقة في وزارة المال منذ عدة اسابيع، ولا يتم تسديدها بالرغم انها تعود الى الفترة الممتدة من اول سنة 2023 ولغاية الان”.

أضافت في بيان: “ان المستشفيات لا يمكنها تحمّل تبعات هذا التأخير في التسديد وهي تنبه انها اصبحت عاجزة عن تأمين المستلزمات الطبية والادوية لمرضى غسيل الكلي والتي تضاعفت اسعارها عدة مرات مؤخراً، وتلفت نظر المعنيين الى خطورة هذا الامر وتطالب بتسديد هذه المستحقات فوراً دون مزيد من التأخير”.