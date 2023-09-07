رونالدو الغائب الأكبر وحضور صلاح.. “فرانس فوتبول” تعلن قائمة 30 متنافساً على جائزة الكرة الذهبية

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن قائمة من 30 مرشحاً لحصد جائزة الكرة الذهبية لأفصل لاعب في العالم خلال عام 2023، وشهدت وجود اسم المصري محمد صلاح، وغياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما يتصدرها الأرجنتيني ليونيل ميسي.

صلاح ضمن المنافسين على الكرة الذهبية

وينافس صلاح، هداف ليفربول، على الجائزة إلى جانب ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين والمرشح الأوفر حظاً للفوز بها للمرة الثامنة في مسيرته، والنرويجي إرلينغ هالاند المتوج بثلاثية من الألقاب مع مانشستر سيتي.









وسجل صلاح، الذي احتل المركز الخامس في ترتيب الجائزة العام الماضي، 19 هدفاً خلال 38 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وبدأ الموسم الحالي بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

ورغم رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي مؤخراً وبالتالي ترك كرة القدم الأوروبية، والانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، يعد ميسي هو المرشح الأكبر للفوز بالجائزة، على النقيض من منافسه الأزلي رونالدو، الذي انتقل للنصر السعودي، وغاب عن القائمة لأول مرة منذ عام 2005.

وظهر أيضاً هالاند الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع سيتي، وكذلك الفرنسي كيليان مبابي ومواطنه كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد السعودي المنضم من ريال مدريد هذا الصيف، والفائز بالجائزة العام الماضي.

كما تضمنت القائمة أسماء كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا وروبن دياز من سيتي، وإيلكاي غوندوغان وروبرت ليفاندوفسكي ثنائي برشلونة.

وشهدت القائمة وجود عدة أسماء شابة، أبرزها بوكايو ساكا جناح أرسنال وقائد الفريق مارتن أوديغارد، بجانب ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام.

وضمت القائمة الحارس المغربي ياسين بونو المنضم حديثاً للهلال من إشبيلية، والذي كان من المرشحين أيضاً بجائزة أفضل حارس بالعالم.

وتقدم الجوائز للرجال والسيدات يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول.

قائمة المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية 2023

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي).

نيكولو باريلا (إنتر ميلان).

جود بيلينغهام (ريال مدريد).

كريم بنزيما (اتحاد جدة).

ياسين بونو (الهلال).

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

روبن دياز (مانشستر سيتي).

أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد).

إيلكاي غوندوغان (برشلونة).

يوشكو جفارديول (مانشستر سيتي).

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي).

هاري كين (بايرن ميونيخ).

راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان).

خفيتشا كفارتسخيليا (نابولي).

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).

إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا).

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

ليونيل ميسي (إنتر ميامي).

كيم مين جاي (بايرن ميونيخ).

لوكا مودريتش (ريال مدريد).

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ).

مارتن أوديغارد (أرسنال).

أندريه أونانا (مانشستر يونايتد).

فيكتور أوسيمين (نابولي).

رودري (مانشستر سيتي).

بوكايو ساكا (أرسنال).

محمد صلاح (ليفربول).

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).