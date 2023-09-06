الضمان الاجتماعي يعلن مضاعفة معاينات الأطباء ٢٠ مرة

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه “في ضوء تعديل الحدّ الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة الذي أصبح 18 مليون ل.ل.، وبعد إقرار التعرفات الجديدة للأعمال الطبيّة والاستشفائيّة ومباشرة تطبيقها اعتباراً من 1/9/2023،

وحيث أنّ صندوق فرع ضمان المرض والأمومة سجّل وفراً مالياً خلال الأشهر ال 6 الأولى من العام 2023،









وبناءً على اقتراح اللجنة الاستشارية الطبية العليا في الصندوق بتاريخ 5/9/2023،

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قراراً بتاريخ 6/9/2023 حمل الرقم 422 قضى بموجبه تعديل تعرفة معاينات الأطبّاء خارج المستشفى لتصبح على الشكل التالي:

طبيب اختصاصي: مليون ل.ل.

طبيب عام: 650 الف ل.ل.

على أن يعمل بهذه التعرفات الجديدة للمعاينات الطبية خارج المستشفى اعتباراً من 6/9/2023.

وعليه، دعا المدير العام للصندوق الأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق للتجاوب مع هذه المبادرة الحسنة التي قام بها الضمان حيث تمّت مضاعفة بدل أتعابهم 20 مرّة مطالباً إيّاهم إبداء روح التعاون والتقيّد والالتزام بهذه التعرفات كي نعمل جميعاً على تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المضمونين.