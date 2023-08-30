انقلاب عسكري في الغابون وإحالة الرئيس بونغو للتقاعد ووضعه تحت الإقامة الجبرية

أعلن الانقلابيون في الغابون، وضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية محاطا بعائلته وأطبائه، وتوقيف أحد أبنائه بتهمة “الخيانة العظمى”.

وقال قائد الحرس الجمهوري في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي شارك في الانقلاب لصحيفة “لوموند” الفرنسية الأربعاء، إن الرئيس علي بونغو أونديمبا “أحيل على التقاعد”.









وصرّح الجنرال نغيما أن بونغو الذي وضع قيد الإقامة الجبرية “أحيل على التقاعد ولديه كل حقوقه. هو مواطن غابوني عادي مثل أي شخص آخر”. وأضاف “لم يكن لديه الحق في تولي فترة ولاية ثالثة، وانتُهك الدستور، لذلك قرر الجيش تولي مسؤولياته”.

الرئيس يدعو في مقطع فيديو “أصدقاءه” إلى “رفع أصواتهم” بعد الانقلاب

من جهته دعا رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا الأربعاء “جميع الأصدقاء” إلى “رفع أصواتهم” وذلك في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بونغو في الفيديو الذي ظهر فيه جالسا على كرسي وتبدو عليه ملامح القلق “أنا علي بونغو أونديمبا، رئيس الغابون أوجّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي”.

الاتحاد الإفريقي يدين “بشدة” محاولة الانقلاب

أدان الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، “بشدة” الانقلاب العسكري في الغابون ،حيث أصدر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد،بيانا جاء فيه أن الاتحاد ” “يتابع بقلق بالغ الوضع في الغابون ويدين بشدة محاولة الانقلاب في البلاد كوسيلة للخروج من الأزمة الحالية التي أعقبت الانتخابات”.

وذكر البيان أن محاولة الانقلاب تعد “انتهاكا صارخا لقوانين وسياسة الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك الميثاق الإفريقي بشأن الانتخابات والديمقراطية ونظام الحكم”.

ودعا فقي محمد “الجيش الوطني وقوات الأمن إلى الالتزام الصارم برسالتهم الجمهورية وضمان السلامة الجسدية لرئيس الجمهورية وأفراد أسرته وحكومته”.

وحث “جميع الجهات الفاعلة السياسية والمدنية والعسكرية في الغابون على إعطاء الأولوية للسبل السياسية السلمية، والعودة السريعة إلى النظام الدستوري الديمقراطي في البلاد”.

وكانت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني، ظهرت على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأعلنوا الاستيلاء على السلطة بعد وقت قصير من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

وقال الضباط الذين ظهروا على شاشة قناة “غابون 24” التلفزيونية، إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا. وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق جميع الحدود حتى إشعار آخر، إلى جانب حل مؤسسات الدولة.

وأفيد عن سماع دوي أعيرة نارية في العاصمة ليبرفيل بعد ظهور الضباط على التلفزيون، وإعلانهم الإطاحة ببونغو الذي تحكم عائلته الدولة المنتجة للنفط والمانغنيز منذ أكثر من نصف قرن.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من حكومة الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ولم ترد تقارير بعد عن مكان بونغو الذي كان آخر مرة ظهر فيها علنا عندما أدلى بصوته في الانتخابات يوم السبت.

وإذا نجح هذا الانقلاب فإنه سيكون الثامن في غرب ووسط أفريقيا منذ 2020. وأدت انقلابات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر، التي شهدت أحدث انقلاب في يوليو/ تموز، إلى تقويض التقدم الديمقراطي في المنطقة في السنوات القليلة الماضية.

وتحكم عائلة بونغو الدولة المنتجة للنفط التي تعاني الفقر أيضا لمدة 56 عاما. ويقول معارضوه ومنتقدوه إنه لم يقم بأي شيء يذكر لتوجيه ثروات البلاد النفطية وغيرها لتحسين معيشة السكان البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة ويعيش ثلثهم تقريبا في فقر.

وقال الضباط في بيان: “اليوم تمر البلاد بأزمة مؤسسية وسياسية واقتصادية واجتماعية حادة” وأضافوا أن انتخابات 26 أغسطس آب افتقرت للشفافية والنزاهة.

وقال الضباط :”باسم الشعب الغابوني… قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي”.

وقدم الضباط أنفسهم بصفتهم أعضاء في لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات. وشملت مؤسسات الدولة التي أعلنوا حلها الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات.