السويداء ترد على الجربوع: الشعب يريد إسقاط النظام

قالت محافظة السويداء كلمتها الأربعاء في ساحة “الكرامة”، حيث تظاهر المئات وسطها مطالبين بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد رداً على بيان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الثالث يوسف جربوع الذي أكد خلاله وقوفه إلى جانب الأسد.

وخرج مئات المحتجين في مظاهرة حاشدة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء لليوم الحادي عشر على التوالي، ورددوا شعارات تطالب بإسقاط الأسد، كما نفّذ الأهالي في مدينة صلخد وقفة احتجاجية تؤكد على مطالبهم بالانتقال السلمي للسلطة، كذلك قام آخرون بوقفة مماثلة طالبت الأسد بالرحيل في قرية العانات جنوب السويداء.









وردّد المتظاهرون في ساحة الكرامة شعارات تطالب الأسد بالرحيل، كما أكدوا رفضهم تحويل المحافظة وسوريا إلى مصانع للمخدرات وهتفوا: “يا بشار ما بدنا تجّار.. ومصانع كبتاغون.. ما بدنا تجّار يا بشار”.

ومثّل الزخم في تظاهرات السويداء لليوم الحادي عشر على التوالي، رداً مباشراً وسريعاً على موقف الشيخ يوسف جربوع المنحاز للنظام، أكدته اللافتات المرفوعة خلالها.

وليل الثلاثاء، بثّت شبكة “السويداء24″ مقطعاً مصوراً يظهر الشيخ جربوع وهو يؤكد انحيازه إلى الأسد ضد المظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاطه في محافظة السويداء، واصفاً تلك الأصوات ب”النشاز” خلال لقاء مع محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدة.

ونقلت الشبكة عن مصادر أن أبو سعدة جاء مبعوثاً من “القيادة السورية” للقاء الجربوع وعدداً من الوجهاء في السويداء، لنقل “عتب” الأسد على الحراك في المحافظة الجنوبية، زاعماً أنه يُستغل من جهات انفصالية تحرف مسار المطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية وذلك في إطار “المؤامرة الكونية” على سوريا، وفق تعبيره.

وأشارت المصادر إلى أن النظام كان مستميتاً عبر مبعوثيه لإطلاق هذه التصريحات من شخصية اعتبارية في السويداء، لا سيما بعد تأييد شيخي العقل حكمت الهجري وحمود الحناوي للمجتمع الأهلي المنتفض في السويداء، الذي يطالب بالتغيير السياسي، والخروج من المحنة التي تعيشها البلاد.

ورفع المحتجون في ساحة الكرامة الأربعاء، لافتة تطالب الجربوع بالانحياز إلى مطالب الشارع برحيل الأسد وكتبوا: “يا شيخ وقّف مع أهلك.. يا بتمثل نفسك فقط”.

يُشار إلى أن جربوع يعتبر شيخ عقل الطائفة الثالث في المحافظة، بينما الشيخ الأول هو الشيخ حكمت الهجري والثاني حمود الحناوي، والاثنان أكدا وقوفهما إلى جانب المحتجين ومطالبهم في الشارع.

في غضون ذلك، نشر صحافي من السويداء مقطعاً مصوراً يظهر إخلاء العسكريين لحاجز ظهر الجبل الموجود شرق مدينة السويداء، كما قال إن هناك أنباء عن إخلاء حواجز أخرى.

وأكدت شبكة “الراصد” المحلية إخلاء الحاجز، موضحةً أنه حصل ليل الثلاثاء، دون معرفة الأسباب، لكنها أشارت إلى أن الحاجز كان شكلياً، مرجحةً أن سبب الاخلاء هو تفادي احتجاز عناصر منه.