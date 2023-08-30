هوكشتاين من الروشة صباحا الى بعلبك عصرا

بدأ المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين زيارة للبنان أعلنت السفارة الأميركية أنها لمتابعة اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي جرى التوصل اليه في تشرين الأول 2022 والبحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك والإقليمي.

عين التينة: في الحادية عشرة قبل الظهر،استقبل الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية هوكشتاين والوفد المرافق بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا حيث جرى عرض للأوضاع العامة .اللقاء الذي إستمر ساعة غادر بعده هوكشتاين مكتفياً بالقول: “اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ممتازا وبناءً”.









بدوره، جدد الرئيس بري شكره للجهود التي بذلها هوكشتاين وأثمرت البدء بعملية التنقيب في البلوك رقم 9 مؤكداً أن جهود المجلس النيابي ستبقى منصبة على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإستكمال إنجاز التشريعات المطلوبة في المجال النفطي وفي مقدمها الصندوق السيادي كما التشريعات المطلوبة لإنجاز الإتفاق مع صندوق النقد الدولي .

وأكد بري امام الموفد الاميركي ضرورة وقف الإنتهاكات الإسرائيلية للقرار الدولي 1701 وعمق العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية “اليونيفل” منذ عام 1978 وحتى الآن وأن لبنان حريص جداً على المحافظة على الإستقرار كما حرصه على سيادته على كامل التراب اللبناني .

السراي: بعدها انتقل هوكشتاين الى السراي للقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وشارك في اللقاء السفيرة الاميركية، والمستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر، ومنسّق الحكومة لدى قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” العميد منير شحادة.

الى بعلبك: وعصرا، وصل هوكشتاين وشيا، إلى مدينة بعلبك في مروحية عسكرية نحو الساعة 4.10 عصراً، وأمضيا نحو ساعة داخل معابد قلعة بعلبك الأثرية، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش.