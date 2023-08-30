الذِّكر الرضي – سمير عطالله – النهار

كان ذلك زمن البحث والسعي. شباب الارياف والقرى يفِدون الى “المدينة” لأنها تتسع لأحلامهم وآمالهم، وتتجاوز محدوديات الأهل وقدراتهم. لذلك سُميت، كنوع من البركة وتعويذة من تعاويذ الرجاء، “المدينة” وليس بيروت أو العاصمة.

اواخر الخمسينات بدأت الارياف تقفر، والمدينة تمتلىء. والقادمون حملوا معهم عاداتهم وتقاليدهم والكثير من نقاء السريرة. وحملوا خصوصاً، كبرياء الجبال وآداب القناعات. كان #طلال سلمان كأنما نموذجاً مثبت المواصفات لهذه الطلائع المتدافعة نحو المستقبل الفائر، الذي خرج يلاقيها. وهو كان مجرد الحال، إلا من قلم. وبهذا القلم نزل ميدان السباق في المدينة اللاهثة أن تكون صحيفة العرب وكتّابهم، ولولا الحياء لأرادت ان تكون “صوت العرب” ايضاً.









طلال سلمان كان يمثل سعة النداء الذي ملأ الأمكنة. في طيبة وعفوية عالية الجرس، أخذ يعيش ويعمل وكأنه مؤتمن على رجاء الافئدة. وبرغم تواضع البدايات بدا كبيراً منذ اللحظة الأولى. وكانت له مكانة ظلت تعلو به، ويعلو بها، حتى تلك اللحظة الحزينة في 26 من آب، شهر الشغور في الكبار.

كان يروي لرفاقه أن أمه يوم أودعته “المدينة”، وما بقي من راتب الأب لا يعطي، قالت له، أنت أدرى مني ومن والدك. لا شيء نزوّدك إياه سوى هذا الدعاء. وكان الدعاء شيئاً مثل هذا: “اللهم يسّر غربته، وأحسن معشره، ورقّق خصومه، وأنعم عليه بما تحنّنت من مقادير”.

مقادير العاطي على مستحقها، هبة المجتهدين. وطلال كان مجتهداً بلا راحة حتى راحات النجاح. لا يكفي القول انه لم يتوقف لحظة عن الكتابة، لأن الأهم أنه لم يتوقف عن العلم، حتى بعدما تكاثر تلامذته، وفاضت مدرسته، وكثر تلامذته هنا وفي العالم العربي، حيث ارتفع اسمه بين كوكبة الكبار. بل كم هو كبير عدد الذين منهم فاخروا بالكتابة في “السفير”، وبأن يكون هو “رئيس تحريرهم”. لم يكن سبب ذلك الرصيد المهني ومكانة “السفير” في مسيرة الصحافة العربية برمّتها، بل كان خصوصاً الرصيد الأخلاقي والإنساني الذي طبع شخصيته طابعاً واحداً، لا يضعف أمام ضعف الآخرين، ولا أمام قوتهم.

لم تكن حياة طلال سهلة في الصحافة. ومرت به الحرب، ومرت به تحوّلات الأمة، ومرت به ظروف لبنان، ومرت به لحظات الموت ثم انسحبت. جاء في الثمانينات الى لندن بعد نجاته من محاولة الاغتيال في بيروت. وذهبتُ أسلم عليه في منزل تحسين خياط. وقلت بكل عفوية، أو سذاجة: كيفك؟ وقال بضحكته الهادرة: “شو كيفني؟ بعدني طيّب”.

كان ممتلئاً حياة وعملاً وصلابة. لم يغره نادي أصحاب الصحف. ولا وزارة الاعلام. ولا المجتمع البورجوازي. كان خائفاً دوماً ان يُتهم بالتخلي عن مرارة السنوات الأولى. عن شقاء الطفولة في بعلبك.عن جفاف السنوات الأولى في بيروت. “مَن مثله لا يُذاع له سرّ”.

صدرت “السفير” وفي داخلها شهوة منافسة “النهار”، واعطاء المثل على ان في امكان اليسارالمعتدل ان يواجه الليبرالية المغرية. لكنه اختار هو ايضاً الانفتاح والتعدد، ولو انه لم يستطع الخروج على الالتزام، حيال جمهوره ومشاعر ذلك الجمهور. كانت هناك محاولات رومانسية كمثل استكتاب الشاعر سعيد عقل. لكن ما كان في إمكانه تحمّله، لم يكن مقبولاً لدى أسرة “السفير” أو ناديها، الداخلي والخارجي.

في هذه الدموع الصادقة والعامة على طلال فاتنا الدور الاكثر اهمية الذي ادّاه في الصحافة العربية. وهو صفّ المتخرجين الكبار الذين طلعوا من “السفير” الى صحف أخرى، هي لائحة اساسية في السجل الصحافي. لا يحق لي ان اسمي، ولكن “النهار” على الاقل، جاء جهاد الزين، أحد اعمدتها من “السفير”. وبكل كِبَرٍ حرص جهاد على ان يختم رثاءه لطلال بعبارة “وداعاً أستاذ طلال”. بلى، كان فيه الكثير من الاستاذية. أو العمادية. وكثيراً كثيراً ما كان فيه من ناظر المدرسة وصافرته ودعابته.

في الحرب، في الهجرة، في السفر، في المؤتمرات، في المسامرات، في الازمات، في الخلافات، كان يضع الصداقة قبل أي شيء. وكانت عنده جزءاً من القَسَم لا من الحياة. وعندما سمعت هنادي تبكيه، أدركت كيف يجب ان يُبكى.