“رصاصات تصويريّة” مستهجَنَة باتجاه “القوات” والكتائب

عناصر مُرتَدية ملابس قتالية ومُعتَمرة أقنعة حاجبة رؤية الوجه. أسلحة وذخائر حربية تخرج منها رصاصات حيّة مصوّبة في حقل أعدّ للرماية باتجاه “بوسترات” لكلّ من رئيس “#القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس حزب #الكتائب سامي الجميّل… هكذا مقطع تصويريّ استهدافيّ الطابع شكّل محلّ متابعة شاجبة في الساعات الماضية، بعدما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وإذ لم يتم التوصل إلى معرفة الجهات التي تقف خلفه حتى اللحظة، لكنّ تعيين البندقية حُدّد في اتجاه “القوات” والكتائب تحديداً ما لا يُشكّل جديداً بالنسبة إلى الحزبين، رغم اعتباره مستجداً من حيث الشكل.









ويتناول رئيس جهاز الإعلام في حزب الكتائب باتريك ريشا معطيات لـ”النهار” حيال ما يواجهه العمل الإعلامي الكتائبي اليومي عموماً في الرصد المعتاد على أسلوب التنمّر الذي يشمل رسائل البريد الإلكتروني والهجوم المُساق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل انتقاله إلى تحليل المُراد من فيديو العناصر المسلّحة التهديديّ الطابع ما يُظهر عملاً تصويريّاً نصف احترافيّ ناجم عن احتقان وحقد. وتبدو الغاية من تظهيره محاولة استهداف رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل نتيجة مواقفه العالية السقف والمواجهة السياسية التي يُصوّب فيها ويُصيب، مع اعتياده العمل تحت الضغط وفي خضمّ الخطر الأمني. وفي الملاحظات التعبيريّة المُستَندة إلى فحوى أساليب الوعيد التي تلحظها مقاربة جهاز الكتائب الإعلامي، محاولة استهدافية للقيادات الحيّة والتهديد بالقتل تحت مسمّى “محاربة التطبيع مع الشواذ” قاصدين بذلك إسرائيل. ويستنكر ريشا هذه “الحزازات” المحاولة التصويب على الكتائب في إطار “الشذوذ السياسي” الذي ينتهجه محور “حزب الله”، وسط أجواء مؤكّدة أولوية المواجهة الكُبرى وأهميتها وأحقيّتها، انطلاقاً من التحرّك السريع الذي يُستوجب اتخاذه وسط التمادي الحاصل من الفريق المقابل.

وإذ يُحبّذ رئيس جهاز إعلام الكتائب عدم إبداء مواقف مسبقة أو حازمة حيال الجهة المسؤولة عن تنفيذ “المناورة المسلّحة”، فإنّه يبدي علامات التعجُب الاستغرابية إزاء بعض الأصوات التي اعتبرت أنّها “لقطات كتائبية” منفّذة للإضاءة على الذات الحزبية. وفي سياق “تعبئة الرصاص” الحاصلة مروراً بحادثة الكحالة إلى محاولة “زخّ بوستر” سامي الجميّل، تأكيد كتائبي على المضيّ في المواجهة السياسية بطريقة مختلفة وغير تقليدية قائمة على رفض الذهاب إلى حوار عقيم النتائج، وصولاً إلى بيان قوى المعارضة الذي تماشى مع رفض السلاح غير الشرعي، ما أوحى إلى استعدادٍ للذهاب نحو مواجهة سلمية وطنية إلى أبعد الحدود. ويتفاءل ريشا في بدء تظهّر وحدة قوى المُعارضة التي تشكّل “المعيار البارز في مواجهة “حزب الله” سياسيّاً بعيداً من العودة إلى المربّعات الطائفية، كمعطى مؤثّر يجعله تحت الضغط خاشياً خروج لبنان من وطأة سيطرته وغياب قدرته على إحكام السيطرة الكليّة على البلاد”. وليست هناك مرحلة تشبه سابقاتها في قراءة الكتائب للتطورات التي تنحو باتجاه تشكيل ما يشبه “التجمّع الإنقاذي” خلال الأشهر المقبلة ما يحتاج وقتاً للتبلور مع مسؤولية بلورة الوعي الوطني.

لم تتلقّف “القوات اللبنانية” الأسلوب التهديديّ الذي أظهره فيديو التسلّح المصوَّب باتجاه صورة رئيس “القوات” سمير جعجع بتوجّس مبالغ فيه، لكنّها أكّدت على أنه يستوجب ضرورة اتخاذ الأجهزة الأمنية والقضائية للإجراءات المُناسبة بهدف معرفة الجهة التي عملت على إخراجه بُغية الاستغلال التشويشيّ. ولا بدّ انطلاقاً من إضاءات مستشار رئيس “القوات” أنطوان مراد، معرفة هوية العناصر الظاهرة في المقطع المصوّر ومعالجة هكذا مظاهر مثيرة للقلق وسط أوضاع سياسية متشنّجة على خلفيّة الأجواء العامّة وغياب الرضا على أداء الفريق الذي أوصل لبنان إلى حالٍ مذرية على مستوى الدولة ومؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية. وفي القراءة التي يعبّر مراد عنها لـ”النهار”، فإنّ “من يرغب في القيام عادةً في أيّ اعتداء أو تعرّض لشخصية سياسية لا يُظهر نواياه ولا يقوم بهكذا عراضات، لكنّ مجرّد ظهور مقطع فيديو مماثل يطرح أسئلة حول الجهة التي تقف خلفه وإذا كان ما حصل أشبه بمسألة لا توصل إلى مكان. ولا يُخفى أن القوى السيادية على تنوّعها في لبنان داخل دائرة الاستهداف وتعمل على اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وسط نوايا حقيقية معروفة تجاه القوى السيادية في لبنان”.

ولا تشكّل هذه الرسائل التهديدية مدعاة استغراب على المستوى “القواتيّ” بحسب إشارة مراد، وسبق لمثيلاتها أن تظهّرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن “لا يعني ذلك الاستخفاف بمضمونها لأنها تؤثر على هيبة الدولة ومؤسساتها وتستهدف لبنان، مع التذكير بالإجراءات الأمنية المتّخذة كتهديد علنيّ أو من دونه، مع الإشارة إلى أنه سبق لرئيس “القوات” أن تعرّض لمحاولة اغتيال جديّة جدّاً بعدما حصل إطلاق النار في اتجاه معراب من تلّة مقابلة ما حتّم مضاعفة حجم الإجراءات الجديّة على المستوى الأمني حينذاك”. وقد تضاعفت المؤشرات الأمنية الجديّة في الأسابيع الماضية مروراً بما حصل في عين إبل بعدما تمّ تدبير ما حصل ليظهر أنه حادث سير عاديّ، لكنّ الارتطام كان مدبّراً لاستهداف “القوات” وفق ما أظهرت النتائج الأولية ولم يكن ما جرى حادث سير لأنّ المسؤول “القواتي” الياس الحصروني كان يُزعج “حزب الله” في المنطقة؛ ولم يلبث رفض هيمنة “حزب الله” على البلاد بعد انزلاق شاحنة أسلحته في الكحالة أن أكّد عدم قبول الواقع القائم.