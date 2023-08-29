ترك نور حجّار بسند إقامة بعد توقيفه لساعات

بعد إصدار مذكّرة توقيف بحقّه، أصدر القاضي غسان عويدات إشارة قضائية، مساء اليوم، قضت بترك الممثل الفكاهي ‫#نور حجار‬ بسند إقامة.

ورافق النائبان فراس حمدان وميشال الدويهي حجار خلال إطلاق سراحه.









وأجرى قسم المباحث الجنائية المركزية تحقيقاته مع حجار وفقاً لشكوى مقدمة ضده عن فيديو يتناول فيه آية الكرسي وسورة “البقرة” في القرآن الكريم.

وعُلم أنّ الإخبار مقدّم من دار الإفتاء بسبب تعرّض نور لآية قرآنية في مشهد فكاهي، وفق مصادر أمنية.

وفي وقت سابق، وكشفت المحامية ديالا شحادة أنّ القاضي عويدات طلب منهم مراجعته ليلاً، مضيفة: “نأمل أن يأخذ في الاعتبار أنّ فن السخرية والكوميديا هو فن لا يقصد الإساءة، بل يستخدم القضايا الاجتماعية من أجل الضحك والفرح، نأمل أن يكون هناك نظر في هذا الموضوع بسعة صدر وأن يوجّه القضاء المراجع الدينية والمجتمعية وليس العكس”.

ولفتت شحادة إلى أنّ “النيابة لها الحق بالتوقيف احتياطياً في الجرائم التي تصل عقوبتها فوق السنة، بيد أنّ المشكلة تكمن في أنّ هذا الفعل حصل أكثر من 5 سنوات. وبالتالي، مرّ الزمن على الحق العام”، مضيفة: “قدّم نور حجار العرض ولم ينشر الفيديو، وبالتالي “الحق العام” لا يحق له التحرك في دعوى مرّ عليها الزمن. لكن للأسف، نحن في بلد الطوائف والقضاة يستجيبون لمراجع دينية أكثر من استجابتهم لمراجع أخرى”.

النهار