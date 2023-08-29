بالفيديو.. مسلّحون يطلقون النار على صور الجميّل وجعجع… والكتائب: على الأجهزة الأمنيّة والنيابة العامّة التحرّك تلقائياً

تتواصل أجواء الشحن في لبنان تزامناً مع انسداد الأفق السياسي وغياب أي حلول، وفيما تداعيات حادثة الكحالة ومن قبلها وقبلها مقتل مسؤول في حزب “القوات اللبنانية” في عين إبل الجنوبية، لم تنتهِ بعد، انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمسلحين ملثّمين يطلقون النار في منطقة جردية على صور لرئيس حزب #الكتائب النائب سامي الجميّل ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إضافة إلى علم إسرائيلي، ما عُدَّ رسالة جديدة من فريق “الممانعة” إلى معارضيه.

وفي هذا الإطار قال رئيس جهاز الإعلام في حزب الكتائب #باتريك ريشا لـ”النهار”: “تعوّدنا من خلال عملنا الإعلامي على تنمّر يومي من قبل أنصار أحزاب فريق الممانعة من “حزب الله” وحركة أمل و”القومي” والبعث وهم موجودون دائماً في حياتنا اليومية”.









وأضاف: “هم سبق أن وضعوا صورة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل على صور إسرائيلية، ووضعوا أرزة الكتائب مع نجمة داوود الإسرائيلية، لكنها المرة الأولى التي نرى فيها تمريناً وإطلاق نار على صورة رئيس الحزب بهذا الوضوح”.

نفس السلاح اللي قتل #نايا_حنا ونفس السلاح اللي قتل #بيار_الجميّل وقتل #رفيق_الحريري وقتل أبطال #ثورة_الأرز . #سامي_الجميّل و #سمير_جعجع أكتر صوتين عاملينلكن قلق. ناطرين تخلصو منن تَ تخلّصو ع #لبنان ! مين عم تخوفو؟ اللي استشهد خيّو وعمّو كرمال يبقى لبنان؟ اللي دفع حزبو… pic.twitter.com/oOnVzEu6QD — Rami Naim (@NAIMRami) August 28, 2023

وأشار إلى أن “من الواضح أن هذا الشريط لم ينتج بشكل رسمي، وغير صادر عن الإعلام الحربي أو إعلام “حزب الله”، مضيفاً: “لكن اليوم يتبرؤون منه بحجة أنه مفبرك وغير رسمي، ونحن نعلم أنه غير رسمي “وتخيّلوا أن يكون”، لكن هذا الفيديو يعبّر عن عمق الشرخ الموجود وثمرة العنف الإعلامي الذي نشهده في مقالات بعض الصحف أو المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل عبر التعليقات التي نراها على صفحات الجميّل وخصوصاً اليوم أن الكتائب ورئيسها من خلال السقف السياسي أو في المضمون أو في التاثير يأخذون مواقف متقدمة وهم بموقع متقدّم في المعارضة”.

وأردف ريشا: “هؤلاء الناس كلما شعروا بإزعاج في مكان ما، يبدؤون باستعمال أساليب ملتوية بالمباشر أو بغير المباشر، وعندما يشعرون بأن أي عمل تخطى الحدود يتبرّؤون منه”، لافتاً إلى أن “هناك صفحات معروفة الانتماء شبه متبنّية لهذا الفيديو، لكنهم يتحدثون عن القيام به بشكل فردي”.

وأوضح: “لا أعلم هل تحركت الأجهزة الأمنية بعد هذا الشريط، وهي يجب أن تتحرّك تلقائياً لأن هناك علماً لبنانياً في الشريط يتم إطلاق النار عليه، وأيضاً نائباً في البرلمان اللبناني ورئيسين لحزبين أساسيين في لبنان يتعرّضون “افتراضياً” لإطلاق نار، كما يجب على النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية كفرع المعلومات أو مخابرات الجيش، أن يكونوا يعملون لكشف مَن وراء هذا الأمر، ولكن حتى اللحظة لم تصلنا أي معلومة في هذا الإطار”.