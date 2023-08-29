لبنان يُهدر آخر فرصة في كأس العالم… ويخسر أمام فرنسا

أهدر منتخب #لبنان فرصة تحقيق فوزه الأول في كأس العالم لكرة السلة 2023، بعدما تقدّم على #فرنسا في أكثر من مناسبة، قبل أن يخسر في النهاية أمامها بفارق 6 نقاط (79-85)، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن البطولة المقامة في إندونيسيا واليابان والفيليبن.

وهذه الخسارة الثالثة للبنان في مونديال 2023، بعدما خسر أمام لاتفيا (70-109) وكندا (73-128) توالياً.









انتهت الأرباع لمصلحة الفائز كالآتي: (19-20) و(19-17) و(20-22) و(27-20).

كان أفضل مسجّل في لبنان وائل عرقجي برصيد 29 نقطة و3 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وأضاف علي حيدر 12 نقطة و6 متابعات وسيرجيو درويش 10 نقاط و6 متابعات و4 تمريرات حاسمة، واكتفى أوماري سبيلمان وأمير سعود بـ8 نقاط لكل منهما مع 4 متابعات للأول و3 للثاني.