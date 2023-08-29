بعد تعنيفها الأطفال في حضانة GARDEREVE… ماذا قرّر القضاء بشأنها؟

أصدرت قاضية التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي قرارها الظني في حادثة تعنيف الأطفال في حضانة “Gardereve” في محلة الجديدة- المتن.
وقد ورد في الفقرة الحكمية في متن القرار الحيثيات التالية:
“نحن قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقرر وفقاً لمطالعة النيابة العامة وخلافاً لها:
1- إعتبار فعل المدعى عليها دجيني بشارة الخوري من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 201/547 من قانون العقوبات والظنّ بها بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 257/559/554 من قانون العقوبات.
– الظنّ بالمدّعى عليها طوني طوني مهنا بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة المشار اليها أعلاه من قانون العقوبات.
– الظنّ بالمدّعى عليها جومانا بو سعيد بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 567/ عقوبات ومنع المحاكمة عنها ببقية الجرائم المسندة اليها لعدم تحقّق عناصر بحقها، واتباع الجنحتين بالجناية للتلازم.
2- تخلية سبيل المدعى عليها جومانا بو سعيد بالنظر لماهية الجرم ومدة التوقيف، وردّ طلب تخلية سبيل المدعى عليها طوني مهنا، كما ردّ طلب تعيين طبيب شرعي للمدّعى عليها دجيني الخوري.
3- إيجاب محاكمتهن أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان، وتدريكهن الرسوم والنفقات.