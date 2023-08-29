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بعد تعنيفها الأطفال في حضانة GARDEREVE… ماذا قرّر القضاء بشأنها؟

August 29, 2023

 

أصدرت قاضية التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي قرارها الظني في حادثة تعنيف الأطفال في حضانة “Gardereve” في محلة الجديدة- المتن.




وقد ورد في الفقرة الحكمية في متن القرار الحيثيات التالية:

“نحن قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقرر وفقاً لمطالعة النيابة العامة وخلافاً لها:

1- إعتبار فعل المدعى عليها دجيني بشارة الخوري من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 201/547 من قانون العقوبات والظنّ بها بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 257/559/554 من قانون العقوبات.

– الظنّ بالمدّعى عليها طوني طوني مهنا بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة المشار اليها أعلاه من قانون العقوبات.

– الظنّ بالمدّعى عليها جومانا بو سعيد بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 567/ عقوبات ومنع المحاكمة عنها ببقية الجرائم المسندة اليها لعدم تحقّق عناصر بحقها، واتباع الجنحتين بالجناية للتلازم.

2- تخلية سبيل المدعى عليها جومانا بو سعيد بالنظر لماهية الجرم ومدة التوقيف، وردّ طلب تخلية سبيل المدعى عليها طوني مهنا، كما ردّ طلب تعيين طبيب شرعي للمدّعى عليها دجيني الخوري.

3- إيجاب محاكمتهن أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان، وتدريكهن الرسوم والنفقات.

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