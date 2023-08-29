بعد تعنيفها الأطفال في حضانة GARDEREVE… ماذا قرّر القضاء بشأنها؟

أصدرت قاضية التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي قرارها الظني في حادثة تعنيف الأطفال في حضانة “Gardereve” في محلة الجديدة- المتن.









وقد ورد في الفقرة الحكمية في متن القرار الحيثيات التالية:

“نحن قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقرر وفقاً لمطالعة النيابة العامة وخلافاً لها:

1- إعتبار فعل المدعى عليها دجيني بشارة الخوري من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 201/547 من قانون العقوبات والظنّ بها بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 257/559/554 من قانون العقوبات.

– الظنّ بالمدّعى عليها طوني طوني مهنا بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة المشار اليها أعلاه من قانون العقوبات.

– الظنّ بالمدّعى عليها جومانا بو سعيد بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 567/ عقوبات ومنع المحاكمة عنها ببقية الجرائم المسندة اليها لعدم تحقّق عناصر بحقها، واتباع الجنحتين بالجناية للتلازم.

2- تخلية سبيل المدعى عليها جومانا بو سعيد بالنظر لماهية الجرم ومدة التوقيف، وردّ طلب تخلية سبيل المدعى عليها طوني مهنا، كما ردّ طلب تعيين طبيب شرعي للمدّعى عليها دجيني الخوري.

3- إيجاب محاكمتهن أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان، وتدريكهن الرسوم والنفقات.