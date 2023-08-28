السويداء:الاحتجاجات تحتفظ بزخمها..والأهالي يحتجزون ضباطاً للنظام

حافظت السويداء على زخم احتجاجاتها المطالبة برحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد ونظامه لليوم التاسع على التوالي، وسط إغلاق مستمر لمقرات حزب “البعث” في المحافظة.

زخم الاحتجاجات مستمر



وأظهرت مقاطع مصورة بثّتها شبكات إخبارية الاثنين، تجمع المئات من أهالي مدينة السويداء والقرى والبلدات المحيطة بها إضافة إلى عشائر البدو وسط ساحة “الكرامة”، منادين بإسقاط الأسد ونظامه ورحيله عن حكم البلاد.









وردّد المتظاهرون وسط الساحة شعارات تطالب بإسقاط النظام السوري، كما هتفوا لوحدة الشعب السوري على امتداد جغرافية البلاد قائلين: “واحد واحد.. الشعب السوري واحد”، كما أكدوا من خلال شعارات رددوها على تضامنهم مع المحافظات السورية ضد النظام السوري.

وواصل المحتجون إغلاق مقرات حزب “البعث” والمؤسسات الحكومية في عموم المحافظة، لكن مع فتح جزئي لبعض المؤسسات التي تقدم خدمات ضرورية وأوراقاً رسمية لازمة للأهالي والطلاب.

وأقام شبان مسلحون حاجزاً مؤقتاً على مدخل محافظة السويداء من جهة قرية حزم في ريفها الشمالي، من أجل التدقيق بهويات الداخلين والسيارات المشبوهة، وذلك بالتزامن مع أنباء يبثّها إعلاميون وموالون مقربون النظام السوري عن عزم انتحاريين من تنظيم “داعش” الدخول إلى المحافظة.

ونقلت شبكة “الراصد” المحلية عن مصادر أن وجود الحاجز لا يهدف لعرقلة حركة المرور على الأوتوستراد، لكنه يأتي في سياق إحباط أي تهديدات محتملة، مؤكدة أنه لم يتم إنشاء الحاجز لتوقيف أحد من أي جهة كانت، وليس لمنع عناصر الجيش أو الأمن من دخول المحافظة كما تتحدث الإشاعات التي تطلقها صفحات معروفة التبعيات.

وحول الحراك في اليوم التاسع، قالت الشبكة إن مظاهرة ساحة الكرامة تشهد حضوراً نسائياً لافتاً ومتزايداً عن المرة التي تسبقها، كما بثّت مقطعاً مصوراً لمشاركتهم المتظاهرين في الساحة لهتاف “ما في للأبد.. عاشت سوريا ويسقط الأسد”.

ويظهر من خلال اللافتات المرفوعة أن حراك السويداء يتجه إلى التنظيم أكثر، إذ بدأت تظهر لافتات تظهر الأسد في رسومٍ كالتي أبدع بها ثلة من الشباب في بلدة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي، إضافة إلى وصول ونقل المتظاهرين وموعد بدء وانطلاق وتجمع الناس قي ساحة الكرامة.

حجز ضباط للنظام



في غضون ذلك، بثّت شبكة “السويداء24” المحلية مقطعاً مصوراً يظهر زعيم الفصيل المسلح المحلي “تجمع أحرار الجبل” الشيخ سليمان عبد الباقي وهو يؤكد احتجاز عدد من ضباط النظام السوري.

وأوضح عبد الباقي أن الإفراج عن الضباط مشروط بإخراج النظام السوري الناشط أيمن فارس من السجن. وفارس هو ناشط من اللاذقية خرج بمقطع مصور هاجم فيه الأسد، قبل أن يتم اعتقاله على طريق السويداء- دمشق، خلال محاولته الوصول إلى المحافظة للاحتماء بأهلها، بالتنسيق مع ناشطين في السويداء.

مجلس إدارة مؤقت

وبرزت مؤشرات للتنظيم على مستوى المحافظة كاملةً عبر اقتراح طرحه ضباط متقاعدون على الشيخ الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري يقضي بتشكيل “مجلس إدارة مؤقت” لإدارة شؤون المحافظة وفتح معبر حدودي مع الأردن.

وتقدم الضابط المتقاعد العميد نايف العاقل المعروف بسمعته الحسنة بين أهالي المحافظة، وفداً الضباط إلى دارة قنوات في المحافظة حيث يقيم الهجري.

وأكد بيان صادر عن وفد الضباط على دعم مطالب الشارع في السويداء وكذلك على دعم الحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

ودعا البيان إلى تشكيل “مجلس إدارة مؤقّت” لإدارة شؤون محافظة السويداء، وسحب الثقة من أعضاء “مجلس الشعب” وأعضاء الإدارة المحلية على مستوى المحافظة، وتشكيل هيئة اختصاصية تضم جميع أطياف المجتمع السوري في المحافظة السويداء.

كما طالب الضباط ببيانهم بفتح معبر حدودي مع الأردن لأجل “تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظة”، وتشكيل لجنة بإشراف العاقل لتوحيد الفصائل المحلية والإشراف على عملها، بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي على مستوى محافظة السويداء.