ماكرون يلمّح إلى إيران بعرقلة الحل السياسي في لبنان

وأضاف ماكرون: “أعتقد أنه من العناصر “المفتاح” لهذا الحل السياسي في لبنان توضيح التدخلات الإقليمية في هذا البلد، ومن ضمنها تدخل إيران”. ولم يوضح ماكرون أكثر ما يقصده في هذا الكلام، وإذا كانت إيران هي التي تعرقل الانتخابات الرئاسية اللبنانية، أم إذا كانت مواقف القوى اللبنانية تعرقل الاستحقاق ربطاً بحسابات إيرانية.
جدول أعمال لودريان
موقف ماكرون يأتي قبل حوالى أسبوعين من الزيارة التي سيجريها لودريان إلى بيروت. إذ من المفترض أن تحصل هذه الزيارة في الحادي عشر من شهر أيلول، على أن يمكث لودريان مدة يومين للبحث مع القوى السياسية والكتل النيابية في إمكانية الوصول إلى اتفاق على إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وسيعمل لودريان على عقد لقاءات ثنائية مع الكتل النيابية. وبحال كان هناك استعداد لعقد اجتماع عمل موسع، فسيدعو له في قصر الصنوبر. أما في حال فشلت مساعيه فسيغادر، على أن يكون هناك تصعيد في الإجراءات التي ستتخذ بحق اللبنانيين الذين يعرقلون الانتخابات.
في هذا السياق، بدأت بعض الكتل النيابية في تقديم إجاباتها على السؤالين اللذين طرحهما لودريان على مختلف الكتل، حول مواصفات الرئيس والمهام المطلوبة منه. فيما كتل أخرى لا سيما من قوى المعارضة رفضت الإجابة على هذه الأسئلة.
ما بعد زيارة لودريان إلى لبنان، تشير مصادر متابعة إلى إمكانية عقد لقاء ثلاثي بين مسؤولين من فرنسا، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويمكن خلالها أيضاً البحث بالملف اللبناني.
السفير القطري الجديد
من جهة أخرى وصل ظهر الإثنين الى بيروت السفير القطري الجديد الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني، كسفير فوق العادة. وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار ممثل وزارة الخارجية نائب مدير المراسم في الوزارة القنصل سلام الأشقر وسفراء الدول العربية المعتمدة لدى لبنان: جامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح، المملكة العربية السعودية وليد بخاري، دولة فلسطين اشرف دبور، اليمن عبد الله عبد الكريم الدعيس، سلطنة عمان أحمد محمد السعيدي، نائب السفير المصري المستشار هاني خضر، ممثل السفير الجزائري أورمضان عبد المالك، والقائمون بالأعمال لدى سفارات الدول العربية المعتمدة لدى لبنان: السودان سارة إدريس، الكويت المستشار عبد الله الشاهين، الأردن منذر عوض ابو عبيد، المغرب يوسف المدن، تونس الوزير المفوض مصطفى العساكري، إضافة الى طاقم دبيلوماسي من السفارة القطرية لدى لبنان.