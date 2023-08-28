تسرع كوهين… حرق المنقوش

هل يمكن القول بحصول خطأ سياسي وإستراتيجي مع الإعلان الإسرائيلي عن اللقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش؟









سؤال دقيق يتداول عقب :

１- ما تردد عن خروج المنقوش من ليبيا بل ومزاعم إقالتها توجسا من تصاعد الغضب الشعبي الناجم عن هذا اللقاء.

２- تسريب إسرائيل لتفاصيل الخبر بصورة أثرت سلبا على:

أ‌- صورة الحكومة الليبية

ب‌- صورة رئيس الوزراء الذي أكدت إسرائيل إنه يعلم باللقاء وتفاصيله ولكنه تراجع مع الغضب الشعبي الليبي في الشارع.

الحاصل فإن ما حصل حاليا يزيد من دفة بعض من التساؤلات السياسية ومنها:

１- هناك إدارة أمنية محدده تضم عناصر من جهازي الشاباك وموساد مهمتها دوما التغطية وحماية المسؤولين العرب ممن يتعاونون ويتواصلون مع إسرائيل ، وهو أمر معروف منذ سنوات

２- المهمة الرئيسية لهذه الإدارة هي حماية المسؤول العربي والدفاع عنه خاصة وأن كان الوضع في دولته معاديا لإسرائيل.

３- الإدارة بها خبراء عسكريين متميزين يعرفون الواقع السياسي المضطرب في الدولة وتأثير هذا الخبر عليه ، ومدى قوة الحاكم وتأثير نشر خبر اجتماعه مع مسؤول إسرائيلي عليه

４- دوائر إسرائيلية قارنت بين هذا اللقاء وإشعال عدد من المتظاهرين في ليبيا للعلم الإسرائيلي ومحاولة اقتحام مقر وزارة الخارجية ، وبين لقاء الرئيسي السيسي مثلا مع نتنياهو أو حديثه معه ، وهو اللقاء الذي حصل منذ سنوات وكان الوضع في مصر به الكثير من السيولة السياسية ،بحسب ما تم تداوله في إسرائيل، إلا أن السيسي حاكم قوي واستطاع بقوته وسيطرته على الإعلام درء أو تجاوز أي انتقاد لهذا الاجتماع.

５- هذه الدوائر قالت لعدد من الصحفيين المقربين منها إن إسرائيل وعن طريق وحده الشمال الإفريقي في جهاز الموساد تدير الاتصالات مع طرفي الصراع في ليبيا ، ولم يتم تسريب الخبر نهائيا .

６- هناك معلومة حصرية تتمثل في إرسال رئيس جهاز الموساد خطاب لجهة إسرائيلية عليا يأسف فيها لهذا التصرف الذي وصفه بالمتسرع من الخارجية التي كشفت عن الخبر

７- المعلومة الحصرية أفادت أن مدير عام الخارجية الإسرائيلية القادم من شاباك يرتبط بعلاقات سلبية مع بعض من عناصر الموساد الموجودة الآن في الجهاز ، وهو ما يدفعه للاصطدام دوما بهم ، وهو ما تمثل في الحالة الليبية ، فضلا عن تسببه في مشكله عقب اجتماع عقده واتصالات أجراها مع أعضاء سفاره دوله عربية عريقة في تل زبيب ، والوصول لنقطة محدده أصابت جهاز الموساد بالذهول من رعونته في التصرف مع أعضاء هذه السفارة.

ما الذي حدث؟

من الواضح أن وزارة الخارجية الإسرائيلية وباعتبارها الجهة التي أجرت فعاليات هذا اللقاء بين كوهين والمنقوش لم تنسق بالقدر الكافي مع هذه الإدارة الأمنية للإعلان عن لقاء كوهين والمنقوش .

وبناء على معلومات حصرية فإن ما جرى يتمثل في :

１- استعجال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الكشف عن تفاصيل اللقاء ومعه المدير العام الجديد القادم من جهاز شاباك

２- استعجال كوهين جاء من أجل القول بأن الخارجية في عهده تحقق الكثير في ظل مساعي حثيثة للتطبيع مع الكثير من الدول العربية

３- تحدث كوهين كثيرا عن السلام مع السعودية وهو ما ثبت إنه لا يزال بعيدا ويرغب كوهين الآن فقط في طرح هذه الفكرة معتبرا إنها إنجازا له

４- شعر كوهين بالغضب الشديد من اللقاء الذي عقده سلفه يائير لابيد مع الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ، وهو اللقاء الذي كان يتمنى كوهي أن يكون له ، غير أنه أرسل رساله إماراتية مفادها إن الأزمة في تعميق العلاقة بين إسرائيل والإمارات الآن يتمثل في الحكومة اليمينية التي يرأسها نتنياهو وليس إسرائيل كدولة أو كشعب

５- تأكدت هذه الفكرة مع لقاء الشيخ محمد بن زايد مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ، وهو اللقاء الذي أصاب نتنياهو أيضا بالتوتر والغضب.

６- هناك معلومة حصرية أيضا تتمثل في فشل إسرائيل أو دوائر بها في حماية بعض من المتعاونين معها في أوروبا ، وهي معلومة عامة لا مجال هنا للحديث عنها باستضافة لاعتبارات أمنية ، الأمر الذي يزيد من دقة المشهد السياسي لحكومة نتنياهو بصورة كلية.

７- تسرع كوهين وهذه الأزمة ضرب الجهود الدبلوماسية الإيطالية في الصميم لمساعدة إسرائيل على التطبيع مع ليبيا ، وهو ما تقوم به حكومة روما مع دولة في الشمال الإفريقي أيضا الآن ، وهو ما سيوقف تماما هذه الاتصالات ويضرب الجهود الإيطالية في هذا الصدد.

８- هناك معلومة تشير إلى أن إدارة بايدن تعد رساله احتجاج شديدة اللهجة إلى إسرائيل عقب الكشف عن اللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية – قال مسؤولون أميركيون كبار، إن رسائل صعبة تم تسليمها إلى وزير الخارجية إيلي كوهين وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مفادها أن الكشف عن اللقاء من قبل إسرائيل أضر بالجهود الأميركية لتعزيز التطبيع بين إسرائيل وليبيا ودول عربية أخرى، بل وتسبب في زعزعة الاستقرار في ليبيا والإضرار بالمصالح الأمنية الأمريكية.

عموما فإن الواضح إن إسرائيل تشعر بالقلق مع برودة العلاقات السياسية بينها وبين الدول العربية في ظل سياسات عدد من وزرائها ، وهو ما أنعكس سياسيا عليها ، وعلى تسريبها خبر هذا اللقاء والتسرع الدبلوماسي الذي حرق نجلاء المنقوش وأشعل الوضع في ليبيا المتوترة.