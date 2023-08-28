النظام السوري: عدوان جوي إسرائيلي يخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة

قالت وزارة دفاع النظام السوري الاثنين إن “عدوانا” جويا إسرائيليا أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

وقال مصدر عسكري “نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي، وأدى العدوان إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة”.









وامتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التعقيب.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت مواقع لجيش النظام وأهدافا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة. وأخرجت الضربات الإسرائيلية مراراً مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة إثر استهدافهما.

وتعرض المطار مطلع أيار/ مايو لقصف مماثل استهدفه ومطار عسكري محاذ له، ما تسبب بمقتل عسكري وإصابة سبعة أشخاص بجروح، بينهم مدنيون. وتسبب القصف بخروج المطار عن الخدمة، وفق ما نقل الإعلام الرسمي حينها عن مصدر عسكري سوري.

وخلال شهر آذار/ مارس، خرج المرفق لمرتين من الخدمة جراء قصف إسرائيلي، أوقع في السابع منه ثلاثة قتلى، بينهم ضابط سوري، وفق حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.