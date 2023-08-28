دمعتان… وفراقان… – نايلة تويني – النهار

لم يكن الاستاذ #طلال سلمان الا منافسا شريفا. كانت “النهار” في تنسيق دائم مع “السفير”. وايضا مع “لوريان لوجور”. وكان اتفاق الثلاثة كافيا للدفع في اتجاه اي قرار يخص عالم الصحافة في لبنان. وسواء اختلفنا في مقاربتنا للامور والقضايا، او اتفقنا، فقد كان الاحترام المتبادل قائما على تقدير الذات والمنافسة، وكانت الكلمات والمواقف تتسابق وتتناطح، من دون ان تبلغ يوما حد القطيعة او الخصام. استمر الخط الساخن مفتوحا. كان طلال سلمان يقدر “النهار” وعملها، وكانت اسرة “النهار” تراقب “السفير” الصاعد بامكانات ووجوه واعدة.

اهمية طلال سلمان انه حافظ على قدسية الكلمة زمن الميليشيات وفي ظروف ولادة “السفير” وصعودها. وتحول “الصياد” الماهر هو الذي نشأ في دار الصياد ، للخبر والتحقيق والتحليل باسلوب جديد. لم يخسر طلال سلمان وحده باقفال ” السفير” بل خسرت الصحافة اللبنانية والعربية صفحات مضيئة في كتابها، وخسرنا في “النهار” المنافس الشريف في معبد الكلمة. اليوم يغادر الى لقاء من سبقوه، وفي القلب حسرة على لبنان، وليس فقط على صحافته التي تئن تحت وطأة النكبات واهمها تراجع قيمة الكلمة، وتنامي الطفيليات من كل نوع. طلال سلمان ستبقى ذكراه العطرة مدونة في كتاب الصحافة اللبنانية والغربية .









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واذا كان الاستاذ طلال رحل بعدما ادى قسطه للعلى وزاد عليه، فان دمعة ثانية نذرفها اليوم على فتاة بريئة لم تفهم لماذا تحولت ضحية، وماذا اقترفت يداها حتى تخترق جسدها الطري رصاصة مجرمة انهت حياتها بعدما ابقتها في حالة عذاب لاواعي لثلاثة اسابيع قبل ان تخطف منها الضحكة والمستقبل، وتسرق من ذويها الامل.

#نايا حنا وحيدة والديها، ضحية الفلتان الامني، والتخلف المجتمعي، المتعطش الى الدم باستمرار. تخلف يبلغ حد الاجرام. يغتال الاجساد والاحلام. يقتات من الجثث. يروج لثقافة الموت. كأنه شعب بات يكره الحياة الطبيعية.

نايا حنا، ليست الاولى، ولن تكون الاخيرة للاسف، لان لا امكان لدى الاجهزة الامنية على ضبط الوضع. ولا قضاء قادرا على محاكمة مطلقي النار المعروفين بالاسم، فكيف بالمجهولين. ولا رغبة، او لا قدرة ايضا، لدى الاحزاب على ضبط مناصريها ومنعهم من استعمال السلاح كيفما شاؤوا، والاستقواء به على “الاوادم”. مطلقو النار مجرمون ولا وصف لهم غير ذلك. اما نايا فملاك جديد في سماء صافية.