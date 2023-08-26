البستاني: لأنك جبران باسيل فوق الخوف والكذب والفساد سنكمّل الشغل معك

كتبت عضو تكتل “لبنان القوي”، النائبة ندى البستاني، على حسابها عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “8 سنين برئاسة الحزب بأصعب ظرف وأقسى وقت، ما تنازلت يوم عن الحق، لأنك جبران باسيل فوق الخوف والكذب والفساد، لأنك قدّ الثقة التي أعطاك اياها الجنرال بجدارتك وشغلك ومحبة التياريين”.

وأضافت، “اليوم نجدّد الوعد والعهد ان نكمّل الشغل معك، لنقدّم النموذج الأمثل لشبابنا، العمل الحزبي والوطني النظيف، الذي يقدّم مصلحة لبنان على أي مصلحة”.









وتابعت، “ألف مبروك لرئيس التيار ونوابه غسان خوري للشؤون الإدارية ومارتين كتيلي للشؤون السياسية! والشكر لميّ على كل الوقت الذي كرّسته بخدمة التيار!”.