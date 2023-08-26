الحاج حسن: فرنجية مرشحنا

أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن ان “عمليات الحفر والاستخراج قد بدأتا رغم مماطلة الوسيط غير النزيه اموس هوكشتاين، ولم يكن ذلك الإنجاز ليحصل، لولا انتصار المقاومة وقوة الجيش والشعب والتكامل بين الدولة بفضل معادلة القوة، بعدما حاولوا فرض خط هوف على لبنان”.

وشدد الحاج حسن، خلال لقاء حواري في منزل مختار مدينة بعلبك”، على أن “الاميركيين ضغطوا من أجل عدم استكمال عملية الاستخراج بحفر نصف بئر، لكن وبفضل التكامل بين الدولة والمقاومة والشعب تحقق الاستخراج من البلوك رقم ٩ وقريبا ٨ و٤ ويمكن للبنان ان يدخل الى مرحلة جديدة بعيدا عن الازمات التي يتخبط بها”.









وأكد على “أولوية الذهاب إلى صندوق سيادي انهت اللجان دراسته، من أجل تمويل وادارة المال بشكل صحيح رأفة بالاجيال القادمة”.

وعن الاستحقاق الرئاسي، أشار الى “انقسام كبير حول ما يريده كل فريق من أجل انتخاب الرئيس، ففريقنا يريد انتخاب رئيس يجمع ويأخذ البلد للاستقرار ويحافظ على عناصر القوة، وفريقهم يريد أن يأخذ البلد الى عدم الاستقرار، فريقنا يريد أن يحافظ على عناصر القوة وفريقهم يريد أن يفرط بهذه العناصر”.

وأضاف “منفتحون على الحوار ومرشحنا الوزير سليمان فرنجية”، سائلاً “كيف يكون لبنان قوياً في وقت تمنع فيه أميركا تسليح الجيش الا لالمقدار الذي تريده، فالترسيم لم يحصل بفضل النوايا، الترسيم حصل بفضل معادلة القوة”.

وحذر من “الاستعمار الثقافي بعد سقوط الاستعمار العسكري وهو من اخطر انواع الاستعمار للعقل والقلب وتوهين الدين والأخلاق والأسرة، وحرق القرآن، وآخر الحملات هو الترويج للمثلية”.