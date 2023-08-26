ورقة أمنية تكشف عن تفاصيل الخلاف بين قيادات المقاومة ورؤية إيران للقاء العلمين المصري

قالت ورقة متابعة إسرائيلية ،معنية بالتوجهات التي تنقلها السلطات الإيرانية لبعض من الصحفيين المقربين لها ، إن جهاز أمني حساس في إيران وتحديدا وحدة تنسيق معنية بالتنسيق الإيراني مع حركة حماس أبلغ بعض من الصحفيين من يلي :









１- كتابة مقالات أو تقارير خاصة عن تفاصيل لقاء خاص عقدة رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار ، وهو التقرير الذي يشمل على :

أ‌- إن السنوار ابلغ وفدا من حركة “حماس” في الخارج بأنهم يعيشون “في نعيم” في الدوحة واسطنبول، بينما الشعب الفلسطيني يعاني من الجوع والفقر.

ب‌- ان السنوار لم يلتق اولاده وأسرته منذ أكثر من ستة أشهر على الأقل

ج- أن السنوار لم يمسك جهاز هاتف بسبب التحذيرات الأمنية

د- مقاتلو الحركة وكوادرها لم يتلقوا رواتبهم بعد تخفيض المساعدات القطرية الى أكثر من الثلثين

ه- أكد السنوار إن هذا الوضع معيب ولن يستمر.

وفي هذا الإطار نوهت الورقة الإسرائيلية إلى الرؤية الإيرانية لقمة العلمين الأخيرة ، وهي القمة التي تناولتها بعض من التقديرات الإيرانية ، ولا يسع المجال للحديث عن كافة التقديرات الإيرانية بشأن هذه القمة ، غير أن الورقة قالت إن هذا اللقاء لم يتطرق مطلقا الى عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وان الدولة المضيفة، أي مصر، لم تطالب مطلقا بوقفها، لان اهتمامها محصور في القطاع فقط، مضافا الى ذلك ادراكها بأن أي طلب للتهدئة في الضفة سيقابل بالرفض.

اللافت إن الورقة أوصت الصحفيين بالتأكيد على أن عمليات المقاومة ستتضاعف في الضفة الغربية، ولن تستطيع قوات الاحتلال وأجهزته الأمنية السيطرة عليها، وعمليات تهريب الأسلحة الحديثة عبر الحدود الأردنية ستتكثف أيضا، لانه بات من الصعب السيطرة عليها مع امتداد المنطقة الحدودية بين الأردن وفلسطين وأتساعها.

غير أن هناك نقطة تقديرية لافته تتمثل في وجود متعاونين من الجيش الأردني في قوات حرس الحدود مع المقاومة، وهو ما أدى لوصول أسلحة متطورة الى المقاومين في الضفة الغربية مصدرها عدة دول ومنظمات، من بينها صواريخ “كورنيت” المضادة للدروع.