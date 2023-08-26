سابقة قضائية فرنسية تحرج القطاع المصرفي اللبناني: محكمة تسقط حجة الاختصاص القضائي لمصلحة مودع فرنسي

لم يتوقف سعي المودعين ال#لبنانيين في لبنان أو في الخارج، للحصول على ودائعهم بشتى الطرق القانونية عبر الإدعاء لدى القضاء المحلي وفي الخارج، وغير القانونية أحيانا أخرى، عبر اقتحام فروع المصارف وتهديد موظفيها وإداراتهم وغيرها من وسائل الضغط…









تتداخل مساعي هؤلاء وأهدافهم، فمنهم الموجوع ماديا، وبينهم الخائف على ضياع “تحويشة العمر”، وبعضهم الآخر رجال أعمال لبنانيون أو أجانب وثقوا بالنظام المصرفي اللبناني، وأودعوا استثماراتهم فيه لسنين وعقود طويلة.

لكن الحقّ المشروع في السعي لاستعادة الودائع، إصطدم على الدوام بمعوقات قانونية وقضائية، كانت تعيد الأمور دوما إلى المربع الأول للأزمة، وهو عدم وجود سيولة لدى المصارف. فما بقي في خزائن القطاع المصرفي، لا يعدو كونه فتات الودائع، مقارنةً مع حجم الفجوة النقدية التي ضاعت فيها إيداعات المصارف لدى مصرف لبنان، إنْ لم نقل أهدرتها الدولة في سياساتها الإقتصادية والمالية العشوائية، والمشبعة بالفوضى والفساد والشعبوية، وقِصر النظر.

بعض المودعين حصل على خلاصة أحكام من #القضاء اللبناني، تلزم المصارف بتسديد الحقوق لأصحابها، لكن الإستئنافات كانت بالمرصاد، ومطالب المصارف المضادة المحقة هي أيضا، في الحصول على أحكام لمصلحتهم تحقق توازن العدالة… فكيف لمصرف أن يلزمه القضاء بتسديد حق مشروع لمودع، لا يتعدى أحيانا عشرات الألوف من الدولارات، فيما حقوق المصارف لدى مصرف لبنان والدولة اللبنانية، بعشرات المليارات من الدولارات لا يلتفت إليها أحد؟

أخيرا، أسقطت محكمة فرنسية حجة كانت المصارف تعتمدها في الدفوع الشكلية حول “عدم الإختصاص”، وأقرت بحقّ المودعين من حاملي الجنسية الفرنسية، بمقاضاة المصارف اللبنانية أمامها، ولم تعر إهتماما او تأخذ بعين الجدية مبادرة المصرف المدَّعى عليه في تسديد كامل الوديعة للمودع المدعي، عبر شيك مصرفي مسحوب على مصرف لبنان، أودعه المصرف المعني لدى الكاتب بالعدل.

ولئن كان قرار المحكمة الفرنسية إجتهادا قضائيا منفردا من قاضٍ إستند إلى “معيار الجنسية” في حق القضاء الفرنسي بتحصيل حقوق مواطنيه، بيد أنه يبقى قيد الإختبار وعرضة للنقض والإلغاء عند التقدم أكثر في الدعوى، ولدى محاكم الإستئناف الفرنسية.

الإجتهاد بصيغته العلمية يشكل سابقة قضائية، في بلد ذي تاريخ وعراقة عميقة في التشريع والإجتهاد القضائي، خصوصا أن المحاكم الفرنسية واجتهاداتها، وكذلك القوانين الفرنسية تشكل مرجعا ومصدرا فقهيا أساسيا للقضاة والمشرعين اللبنانيين منذ تأسيس الدولة اللبنانية حتى اليوم، ولا يمكن لأحد إخفاء تأثير المفاهيم والإجتهادات القضائية الفرنسية على القضاء والمحاكم اللبنانية. والخوف لدى المصارف اللبنانية سيكون مشروعا وجديا مستقبلا، في ما لو تطور الإجتهاد الفرنسي إلى مرحلة يسمح بموجبها للبنانيين من غير الحاملين للجنسية الفرنسية، بالإدعاء امام المحاكم الفرنسية، ومنحهم القدرة على حجز موجودات وودائع البنوك اللبنانية لدى المصارف المراسلة، فإن ذلك سيكون بمثابة قطع أنابيب الأوكسيجين النقدي عن مصارف لبنان، وتحوّلها حكماً إلى الموت السريري، في انتظار دفنها بمعيّة الودائع نهائيا.

وبما أن المصارف اللبنانية هي في حالة توقف عن الدفع منذ العام 2019، إدعى عدد من المودعين قضائيا أمام المحاكم اللبنانية وحصلوا على أحكام إيجابية. لكن هذه الأحكام لم تسفر عن نتيجة فعلية إذ عمدت المصارف بانتظام إلى الاستئناف امام المحاكم مما يعني، في الوضع الحالي للمحاكم في لبنان، تأجيل الحلول القضائية الى أمد غير محدد.

في المقابل، أقام بعض المودعين دعاوى قضائية ضد المصارف اللبنانية في الخارج، وخصوصا في الولايات المتحدة وبريطانيا و#فرنسا، أملاً في الحصول على أحكام تؤدي إلى نتائج فعلية.

في مرحلة أولى أبدت المحاكم الأجنبية تحفظا كبيرا تجاه المودعين، مبرزة البنود التي تتناول الاختصاص القضائي والتي تعترف بالصلاحية للمحاكم اللبنانية، ومؤيدة لحجة المصارف القائلة بأنه سبق لها أن تحررت من التزاماتها تجاه هؤلاء المودعين.

أمام هذا الواقع، أكد المحامي في نقابة المحامين في باريس ميشال فران لـ”النهار” أن ثمة تقدما حصل من خلال “إزالة معوق مهم في المسار الإجرائي لدعوى مقامة من جانب مودعين يحملون الجنسية الفرنسية، على أن نتيجة هذا التقدم لن تبقى محصورة بالفرنسيين، إذ إنه ضمن المسار المتبع للوصول إلى النتيجة، تم إبطال بند تحديد الجهة القضائية الصالحة، وهو البند الأكثر شيوعا في اتفاقات فتح الحسابات المصرفية”.

وأشار فران الى انه وفي سياق الدعاوى المقامة في الخارج، “تبرز المصارف إضافة إلى الحجة الأولى بند الاختصاص القضائي الذي تتضمنه اتفاقات فتح الحسابات المصرفية والذي يحول دون قيام محكمة أجنبية بالنظر في الملف”. وتحدث عن “الدعاوى التي تقام في فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي وفي بريطانيا، إذ تستوجب وجود علاقة تربط بين القضية والمحكمة الناظرة. فالمودعون كانوا يقدمون أنفسهم على أنهم مستهلكون مقيمون في نطاق عمل هذه المحاكم، وأن المصارف اللبنانية تواصلت معهم كي يتعاملوا معها. ولكن الكثير من هذه الدعاوى فشلت بسبب تعثر عملية إثبات المستدعين لعلاقة ما تربط بين القضية والمحكمة، أو بسبب حجة وجود بند الاختصاص القضائي لمصلحة المحاكم اللبنانية”. ولكن حصل تطور في هذا السياق، إذ كشف فران أن “محكمة فرنسية ايدت استدعاءً تقدم به مودعون وسمحت لهم بالتقاضي في فرنسا، آخذة في الاعتبار معيار الجنسية الفرنسية، واعتبرت المحكمة أن التحجج ببند الاختصاص القضائي غير سليم، ولم تعر اهتماما للحجة التي أبرزها أحد المصارف المعنية بالنسبة إلى فعالية مبادرته بإيداع شيك مصرفي لدى الكاتب بالعدل”.

وكشف أنه “تم تطوير مرافعة تستند إلى حجج مغايرة لتلك التي كان يتم تقديمها سابقا من جانب المستدعين. والكوّة التي تم فتحها تتيح الأمل بالنسبة للمودعين الذين بإمكانهم إبراز جنسيتهم الفرنسية، إنما من الممكن أيضا أن تفيد هذه الثغرة سواهم من المودعين”.

وإذ وضع فران هذا التقدم ضمن مسار عولمة العدالة الذي يتيح للمودعين البحث عن المساندة لدى قاضٍ في الخارج عندما يكون الوصول إلى العدالة متعثراً في البلد المعني، أشار الى ان “إقامة الدعاوى المماثلة غير متاحة لجميع المودعين اللبنانيين، فليس لدى المواطن اللبناني المقيم في لبنان، الذي لا يحمل سوى الجنسية اللبنانية، أمل كبير في إيجاد أُذن صاغية لدى قاضٍ أجنبي”.

لكن هذا لا يعني أن الدعاوى المقامة في الخارج لن تغير شيئا بالنسبة إلى الذين بقوا في البلد أو بالنسبة إلى الذين لا يمتلكون جواز سفر بجنسية أخرى، إذ أوضح فران أن القرارات التي تعتمدها المحاكم في الخارج “توصف الخطأ الذي ارتكبته المصارف اللبنانية، وتاليا ستؤثر حتما على القرارات التي ستتخذها المحاكم اللبنانية عندما يقتضي أن تنظر بقضايا مماثلة”.

إلى ذلك، لفت فران الى أن “القرار الصادر أخيرا في فرنسا لا يتضمن بعد حكما نهائيا على المصرف اللبناني المعني، كما لا ينطوي على تأكيدٍ باسترداد الودائع. فهذه ليست نهاية المعركة، إنما كما ورد على لسان تشرشل في ظروف أخرى، قد تكون هذه نهاية البداية”.