حوار “الحزب” – “التيار” انطلق فعلياً ولكن ماذا عن الرؤى المتعارضة؟

قبل ايام اطل احد اعضاء كتلة نواب “#حزب الله” #حسن فضل الله ليتحدث وربما للمرة الاولى بلسان صدق وصراحة عن رؤية الحزب العميقة لمسار الحوار الدائر بينه وبين “#التيار الوطني الحر” ويضيء على حجم الرهان الذي يختزنه حيال ما يمكن ان ينتجه هذا الحوار .









فضل الله اكد استهلالا ان رئيس التيار جبران باسيل لبى طلب الحزب وسلمه الورقة المطلوبة التي يفترض ان تكون قاعدة النقاش المفضي الى الاتفاق المنشود والتي صار معلوما انها تتضمن بنودا ثلاثة يطلب باسيل موافقة الحزب عليها ، ليمضيا معا من ثم نحو تفاهم سياسي على نقاط اساسية في مقدمها مسالة #الانتخابات الرئاسية .

الجلي ان الحزب شاء عبر كلام احد افصح نوابه تبيان موقفه الجوهري الحاسم عندما قال في اطلالته تلك : “لدينا وجهات نظر نتبادلها ( مع التيار البرتقالي ) من اجل الوصول الى قواسم مشتركة ، ولدينا مرونة متبادلة في تبادل الاراء والافكار “.

واللافت ان فضل الله استخدم قد الشرطية عندما استطرد قائلا : “وقد يؤسس ذلك لارضية مشتركة لتوفير النصاب الدستوري والقانوني لانتخاب رئيس متفاهم ومتفق عليه ، وهذا من شانه ان يفتح الباب امام الحلول والمعالجات مستقبلا “.

وعليه يبدو جليا ان الحزب بلسان نائبه لم يتخل ابدا عن حذره الضمني ولم يفرط في التفاؤل حيال نتائج الحوار الذي انطلقت قاطرته للتو مع شريكه السابق في تفاهم مار مخايل ، بل ظل بعيدا عن اطلاق حكم جازم .

بعد ” المانيفستو ” الكلامي اثر الحزب ان يعتصم بحبل الصمت حيال مسار هذا الحوار اذ تجنبت قيادات الحزب بعدها مقاربة الامر ، وذلك حسبما ما قيل التزاما بقرار اتخذته قيادة الحزب يقضي بابقاء هذا الحوار المهم بالنسبة لها مصونا بجدار من الكتمان . وذلك انطلاقا من اعتبارين اثنين :

الاول يقين الحزب ان التيار الذي قرر الشروع بمحاورته بعد نوع من القطيعة استمر اشهرا ليس هو نفسه القوة التي حاورته في عام 2006 وادى هذا الحوار وفي وقت قياسي الى انتاج تفاهم سياسي كان الاطول عمرا في تاريخ التفاهمات اللبنانية الى الامس القريب .فالظروف تبدلت والمعطيات تحولت وبات التيار البرتقالي يتصرف على اساس ان الطرف الاخر يحتاج بشدة لنسج خيوط تفاهم اخر معه اكثرمما هو محتاج اليه.لذا لاباس ان تباطأ وتدلل وصعب الشروط عله بذا يستعيد جزءا مما يعتقد انه خسره بفعل تفاهمه السابق .

الثاني ان الحزب وان كان متشوقا لابرام التفاهم الا انه لايريد تكرار تجربته السابقة عندما ظل تفاهم مار مخايل بين طرفيه فقط بل يريد تحصينه وزيادة فعاليته من خلال اشراك شريكه في الثنائي الشيعي اي حركة “امل” في انضاجه عسى يكون لاحقا تفاهما ثلاثيا صلبا .

وبالفعل تسلم ممثل الحزب في هذا الحوار وفيق صفا منذ ايام ورقة الشروط الثلاثة التي يريدها التيار جسر عبور الى مربع التفاهم ، وما لبث ان اوكل الى لجنة تضم خبراء قانونيين الى سياسيين من الحزب الشروع بنقاش البند الاول من هذه الورقة وهو المتعلق باللامركزية الادارية والمالية .

وحسب معلومات مستقاة من مصادر على صلة بالحزب فان تلك اللجنة ابلغت الى من يعنيهم الامر انها توافق مبدئيا على المشروع الذي انهى وزير الداخلية السابق زياد بارود اعداده في عام 2008 وقدمه في حينه الى الجهات المعنية ليكون منطلق ورشة نقاش وحوار يفترض ان تنتهي باقراره . ولان الحزب اراد ان يظهر للفريق الاخر مدى ايجابيته وجديته في الامر بادر على الفور بدراسة ذلك المشروع .

ومن علائم هذه الجدية من جانب الحزب انه ابلغ الى الجهة المعنية بالمتابعة في “التيار الوطني الحر” ان له ملاحظات وتحفظات على بعض ما ورد في متن هذا المشروع .

وحسب المصادر فان الحزب اراد نقاشا حول الوحدات الادارية المقترحة بغية اقرار مشروع اللامركزية .والواضح ان ملاحظات الحزب وتحفظاته انصبت على حجم الوحدة الادارية المقترحة اي انه ليس بالضرورة ان يكون القضاء بصورته الحالية هو المعتمد فحسب خصوصا ان اتفاق الطائف لحظ ضرورة تعديل الوحدات الادارية ولكن ليس على اساس القضاء بل على اساس وحدة تكون اكبر من القضاء واصغر من المحافظة .

والتحفظ الثاني الذي ابداه الحزب وبلغ حد الاعتراض كان حول عائدات الجباية المالية ومسالة تقسيمها بين صندوق الوحدة الادارية المحدثة والخزينة المركزية .

اذ افصح الحزب عن رغبته بضرورة ان تكون الجباية على اساس 40 بالمئة لصندوق الوحدة و60 بالمئة للخزينة المركزية .

وعليه وكما كان مرتقبا منذ فترة فان المخاوف الاساسية التي افصح الحزب عنها اكثر من مرة كانت حول اللامركزية المالية والا تتحول الى نوع من التقسيم المقنع في حين انه مستعد لابداء مرونة حيال الاشكاليات والمواضيع الاخرى .

وبناء على ما ال اليه مسار الامور لحد الان ، ثمة في مناخات الحزب من لايزال يرى ان الامور ما برحت في مراحلها الاولى وانها تحتاج الى مزيد من الوقت ومن النقاش .

لذا ثمة من المراقبين من بات يخشى ان تطول اقامة الطرفين في هذا الموقع الذي هو عمليا لمصلحتهما معا .اذ بامكان الحزب ان يظهر لمن يعنيهم الامر بانه بذا قد نجح في توجيه ضربة الى “التقاطع ” الذي انوجد على حين غرة وايد ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور للرئاسة الاولى وذلك من خلال اعلان رموز من التيار البرتقالي بان صلاحية التقاطع هذا قد انتهت بانتهاء جلسة 14 حزيران الماضي في مجلس النواب .

في حين ان بامكان التيار ان يظهر بمظهر المستفيد الى اقصى الحدود من انطلاق هذا الحوار خصوصا انه بوسعه ان يزعم بان هذا الحوار يعقد تحت ظلال شروطه هو ، وانه رغم ذلك لم يقطع بعد صلته بالائتلاف الذي ايد ازعورخصوصا عندم يقول بعض رموزه بان وزير المال السابق مازال مرشحهم .

وامر جوهري اخر اذ ان باسيل يحرص امام كل زواره على ابقاء موقفه ملتبسا وغامضا حيال تاييده في يوم من الايام لمرشح الحزب للرئاسة الاولى .فكل الذين زاروه بعد انطلاق الحوار مع الحزب وسالوه هذا السؤال خرجوا من عنده خائبين .