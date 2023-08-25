إطلاق سراح ترامب بكفالة وشرطة أتلانتا تنشر صورته الجنائية

تم إطلاق سراح الرئيس السابق دونالد ترامب بكفالة من سجن فولتون بولاية جورجيا بعد احتجازه لدقائق في قضية تزوير الانتخابات.

وقد وصل ترامب إلى سجن فولتون مساء الخميس لتسليم نفسه في قضية الانتخابات بعد عشرة أيام من توجيه الاتهام إليه من قبل هيئة محلفين كبرى في الولاية.









وكشف عمدة فولتون، بات لابات، أنه تم التقاط صورة للرئيس السابق في الحجز، وهي الصورة الوحيدة، التي تم التقاطها في أي من القضايا الجنائية الأربع لترامب.

وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخذ بصمات المتّهم، ولكن ترامب لن يحضر جلسة الاستماع حتى الشهر المقبل.

ويواجه ترامب 13 تهمة جنائية ناجمة عن جهوده لإلغاء انتخابات 2020 في الولاية.

ولن يقدم ترامب التماسا في هذا الوقت.

وغادر موكب الرئيس السابق ترامب سجن مقاطعة فولتون بعد 22 دقيقة فقط في المنشأة التي سلم فيها نفسه.

وقد طلبت المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس (ديمقراطية) توجيه الاتهام للمتهمين التسعة عشر في قضية التدخل في الانتخابات بعد عيد العمال مباشرة.

وتم تحديد كفالة ترامب بمبلغ 200 ألف دولار، ويضع الأمر، أيضًا، القواعد بشأن استخدام ترامب لوسائل التواصل الاجتماعي وقدرته على التحدث إلى المتهمين الآخرين والشهود حول القضية.

وقد وصل ترامب إلى السجن مساء الخميس، بعد يوم من مناظرة ثمانية مرشحين آخرين للرئاسة من الحزب الجمهوري لعام 2024 في ميلووكي، في حين تم بث مقابلة مسجلة لترامب مع مضيف قناة فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون.

ولم يستسلم ثمانية من المتهمين التسعة عشر حتى وقت متأخر من بعد ظهر الخميس.

ومنحت المدعية العامة للمتهمين موعدًا نهائيًا حتى ظهر الجمعة بتوقيت شرق أمريكا.

وتجمع العشرات من أنصار ترامب خارج السجن قبل ساعات من الموعد المتوقع لتسليم نفسه بتهمة تزوير الانتخابات.