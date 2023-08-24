قاعات سينما في الخليج تتزين بزهري باربي

رغم أن بعض الدول في الخليج منعت عرض فيلم باربي إلا أن دولة الإمارات والسعودية والبحرين تعرضه في القاعات ويشهد إقبالا كثيفا خاصة من الشباب، رغم الانتقادات التي أتت أغلبها ممن لم يشاهدوا الفيلم.

يثير قرار بعض دول الخليج عرض فيلم “باربي” في السينما جدلا واسعا في مجتمعاتها المحافظة، بين منتقدين تحدثوا عن مساس بقيمهم الدينية والاجتماعية ومرحّبين مبتهجين وسط طفرة في اللون الزهريّ تجتاح الأزياء والأكسسوارات من وحي عالم هذه الدمى.









يُعرض الفيلم حاليًا في السعودية والإمارات والبحرين التي سبق أن منعت عرض أفلام تتخللها مشاهد تشير إلى مجتمع الميم، بينما منع الفيلم في الكويت.

في إحدى دور السينما في مرسى دبي، تلتقط نساء وفتيات ارتدين اللون الزهريّ وبعضهنّ حملن علب بوشار زهريّ اللون حلو المذاق، صورا داخل مجسّم كبير يتوسط بهو السينما للترويج للفيلم، ويشبه العلبة التي توضع فيها الدمية على رفوف المتاجر.

وكانت مجموعة شابات إماراتيّات متحمّسات للغاية لمشاهدة الفيلم. وقالت إحداهنّ وتُدعى وديمة العامري (18 عاما)، “لم نكن نتخيّل أن يُعرض مثل هذا الفيلم في دول الخليج”.

وقالت منيرة (30 عاما) التي لم تكشف عن اسم عائلتها، إن بناتها اللواتي وصفتهنّ بأنهنّ “ثلاث باربيات” وقد ارتدين فساتين زهريّة، يرغبن في مشاهدة الفيلم. لكن يبدو أنها لم تكن مدركة بأن الفيلم مخصص في الإمارات للذين تتجاوز أعمارهم الـ15 عاما فقط.

وأضافت الأمّ السعودية “إذا كان الفيلم يتضمّن مبادئ أو مفاهيم مختلفة عن تلك التي نؤمن بها، لا ينبغي عرضه في السعودية أو في دول الخليج، لكننا أتينا لنعطيه فرصة”.

في بلادها التي تشهد منذ تولي الأمير محمد بن سلمان عام 2017 ولاية العهد، انفتاحا اجتماعيا شمل إعادة فتح دور السينما بعد إغلاق استمرّ عقودا، يتمّ الترويج للفيلم بكثافة.