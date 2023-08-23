تقدير موقف: تحديات أمام تنفيذ إسرائيل لتهديداتها الأمنية بحق الفلسطينيين

ما هو الموقف الذي ستتخذه المقاومة الفلسطينية عقب قرار المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر “كابينيت” بتعقب المطلوبين الفلسطينيين ومرسليهم؟









سؤال دقيق بات واضحا في ظل ما لمسه عدد من الفلسطينيين في غزة تحديدا من أهمية الاستقرار الذي أدى وخلال الأشهر القليلة الماضية إلى زيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة للفلسطينيين. كما ساهمت في فتح المعابر الحدودية مما أدى بدوره إلى تحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة. ويعيش العديد من سكان غزة في فقر وظروف غير إنسانية إلى جانب معدلات البطالة الفاحشة ، وهو ما يزيد من دقة الحديث عن هذه الأزمات التي لا تتوقف.

تقدير موقف فلسطيني صدر من جهة تابعة للمقاومة خلال الساعات الماضية أشار إلى أن عدد من الفصائل الفلسطينية في غزة رفع من درجة اليقظة والاستعداد لهجوم إسرائيلي ضدّ عدد من قادة المقاومة وعناصرها، الذين تربطهم علاقة بدعم العمل المقاوم في الضفة.

التقدير الذي تم توزيعه على بعض من المنصات وثيقة الصلة بحركة حماس تحديدا ومعها أيضا الجهاد الإسلامي قال نصا إن الفصائل اتّخذت إجراءات أمنية مشدّدة خشية تكرار الجيش الإسرائيلي السيناريو نفسه الذي لجأ إليه في الشهور الماضية، عندما اغتالت طائراته ثلاثة من كبار قادة «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي». وبحسب تقديرات المقاومة ،وهي تقديرات صاغها قيادات من الجهاد وحماس على السواء، فإنه ورغم تلميحات بعض الكتّاب والمحلّلين الإسرائيليين إلى أن الاغتيالات المتوقّعة قد تطال قيادات عليا، إلّا أن قيادات الجيش الإسرائيلي تنوي اللجوء إلى خيار تصفية قيادات وسطى أو عناصر فاعلة، وهو ما سيؤدي إلى تصعيد يستمرّ ليوم أو يومين.

غير إن التقدير أشار إلى أن إسرائيل لا يمكنها حالياً فتح جبهات جديدة خارج الضفة الغربية، لأن ذلك سيفتح الباب واسعاً أمام مواجهة عسكرية كبيرة، لا تتلاءم مع الانقسام الداخلي في إسرائيل، وقدرة الجيش على تحقيق ردع حقيقي.

عموما من المنتظر نشر هذه المعلومات خلال الساعات المقبلة على نطاق واسع ، إن لم تمن قد نشرت اليوم بالفعل.

تقدير إسرائيلي

تقدير الموقف الفلسطيني يتزامن بدوره مع تقدير موقف إسرائيلي تحدث عن هذه النقطة، وهو الحديث الذي ركز على بعض من النقاط الاستراتيجية ومنها رد فعل الدول العربية حيال هذه التهديدات ، ومنها مصر .

وقال التقدير الإسرائيلي إن حركة حماس أبلغت مصر بأنها ستضطر للتصعيد والرد وبقوة حال بادرت “إسرائيل” بأي عمل”، وهو ما استقبلته مصر ببرود، وهو أمر كان لافتا ومصطلحا واضحا استخدمه التقدير الإسرائيلي في حديثه.

التقدير نبه إلى خطورة الموقف السياسي الآن عقب الإعلان الإسرائيلي خاصة وآن نتنياهو يعلم تماما إن التصعيد ضد الفلسطينيين حاليا سيوثر على الدول العربية التي لن ترض عن هذا التصعيد حاليا ، وهو ما يزيد من خطورة الموقف خاصة مع سعيه الجاد للتطبيع من السعودية وعدم إغضاب الإمارات أو مصر.