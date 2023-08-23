العثور على “8 جثث” بموقع تحطم الطائرة الروسية.. وغموض يكتنف مصير بريغوجين

نقلت وكالة الأنباء الروسية (آر أي إيه) عن وزارة الطوارئ، الأربعاء، قولها إنها عثرت على ثماني جثث في موقع سقوط طائرة خاصة، كان من بين قائمة ركابها قائد مجموعة “فاغنر” العسكرية، يفغيني بريغوجين.

وأشارت الوكالة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ في موقع تحطم الطائرة مستمرة.









وليس هناك تأكيد بعد لوجود بريغوجين بالفعل على متن الطائرة التي سقطت شمالي موسكو، رغم قول هيئة الطيران الروسية إنه كان على قائمة ركابها.

وقالت وزارة الطوارئ في وقت سابق في بيان إن 10 كانوا على متن الطائرة التي سقطت وهي في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبورغ.

وذكرت وكالة “تاس” للأنباء أن الطائرة كان على متنها سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

وذكرت السلطات أنها تحقق في الحادثة التي وقعت في منطقة تبعد أكثر من 100 كيلومتر شمال موسكو.

وقال مسؤول في وزارة الدافع الأميركية (البنتاغون) للحرة: “رأينا التقارير بشان مقتل زعيم “فاغنر” ولكن ليس لدينا أي تفاصيل أو تأكيد حاليا وسنواصل مراقبة الوضع”.

وأفاد البيت الأبيض بأنه تم إبلاغ الرئيس، جو بايدن، بالحادث.

وقاد زعيم “فاغنر ” تمردا قصيرا في أواخر يونيو أربك نظام الرئيس، فلاديمير بوتين، لكنه انتهى باتفاق نص على مغادرة بريغوجين إلى بيلاروس، وخُير مقاتلوه بين الانضمام إليه هناك أو الانضمام إلى الجيش الروسي النظامي أو العودة إلى الحياة المدنية.

وفي حين استقر بعض مقاتلي “فاغنر” في بيلاروس حيث عملوا “مدربين” بشكل خاص لجنودها، لم يكن مكان زعيمها معروفا بعد، وفق فرانس برس.

وظهر بريغوجين في فيديو، مساء الاثنين، قائلا إنه موجود حاليا مع مقاتلين تابعين له في أفريقيا، داعيا إلى التطوع معه.