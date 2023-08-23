السويداء تحرق صور بشار الأسد:”نريد رئيساً مُصنّعاً وطنياً”

واصل أهالي محافظة السويداء جنوب سوريا الأربعاء، إضرابهم العام والمظاهرات المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وشهدت ساحة “الكرامة” وسط مدينة السويداء، حشداً كبيراً من الأهالي والناشطين من المدينة والقرى المحيطة، هو الأضخم منذ بداية الاحتجاجات وكذلك منذ بداية الثورة السورية 2011.

وبثّت شبكة “السويداء24” مقاطع مصورة تظهر جموع السوريين في ساحة الكرامة، مرددين شعارات تنادي برحيل الأسد ونظامه، كما رفعوا لافتات تطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وتؤكد أن ثورتهم هي للكرامة والحق والعدالة حيث كتبوا في إحداها: “إنما جوعنا للكرامة والحق ودولة العدل والمواطنة”.

وخطّ المحتجون على إحدى اللافتات عبارة تهكم على حديث الأسد الأخير على قناة “سكاي نيوز عربية” الذي قال خلاله إنه لا يعترف سوى بالمعارضة المصنّعة محلياً، وكتبوا: “من المعارضة المصنّعة محلياً.. نريد رئيساً مُصنّعاً وطنياً”، كما رفعوا لافتة تقول: “الدين لله والوطن للجميع.. لا للدولة العسكرية.. لا للطائفية”.







ورفع المحتجون لافتات تطالب بالمعتقلين، وأخرى ترفض الاستبداد والفساد وتطالب بدولة القانون والحرية، مؤكدين في لافتة ثانية بأنهم “ثوار وأحرار.. حتى يسقط بشار”.

وأظهرت مقاطع مصورة ترديد المتظاهرين في الساحة هتافات “بشار ولاك ما بدنا ياك”، “سوريا لنا وما هي لبيت الأسد”، “عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد”، و”سوريا حرة حرة إيران تطلع برى”.

وأحرق المتظاهرون في ساحة “تشرين” في مدينة السويداء، صورة كبيرة للأسد وسط الساحة، بحسب ما أظهر مقطع مصور بثته الشبكة.

وبحسب الشبكة، فقد توجهت مجموعة من المحتجين إلى طريق دمشق- السويداء، بعد ورود أنباء عن تحضير القوات الروسية لإرسال مساعدات غذائية إلى السويداء. وقالت إن المحتجين قرروا طرد القوات الروسية في حال قدومها، ومنعها من الدخول إلى المحافظة.

ولليوم الرابع على التوالي، ما زال المحتجون يغلقون مبنى قيادة فرع حزب “البعث” في مدينة السويداء، وكذلك ما زال مبنى الشرطة والمحافظة شبه مغلقين، بحسب شبكة “الراصد”.

وفي باقي قرى وبلدات المحافظة البعيدة عن مدينة السويداء، واصل الأهالي كذلك إضرابهم لليوم الرابع على التوالي، حيث تنوعت المشاركة بين إغلاق للطرق بالإطارات المشتعلة، والخروج في مظاهرات ووقفات احتجاجية طالبت برحيل الأسد ونظامه.

وفي بلدة شهبا، خرج العشرات بمشاركة رجال دين من طائفة الموحدين الدروز في مظاهرة وسط ساحة البلدة، قبل أن يتوجهوا إلى ساحة الكرامة حيث المظاهرة والاعتصام الرئيسيين.

ويزداد زخم الانتفاضة الشعبية في السويداء ضد الأسد زخماً يوماً بعد يوم، كما تزداد عدد القرى والبلدات المنضمة إلى الاضراب والتظاهر وكذلك التأييد من قبل رجال الدين الدروز.

وليل الثلاثاء، انضم شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز حمود الحناوي إلى مظاهرة في بلدة القريا جنوب غرب السويداء، وردد المتظاهرون بوجوده “ساقط ساقط حزب البعث ساقط” و”سوريا حرة بشار يطلع برى”.

وكان الشيخ حكمت الهجري قد أعلن تأييده لمطالب أهل السويداء واحتجاجاتهم في بدايته، كما انضمت إليه في موقفه حركة “رجال الكرامة”.