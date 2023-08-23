رواتب القطاع العام بالدّولار الفريش نهاية الشّهر

يعقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري مؤتمراً صحافياً في الحادية عشرة قبل ظهر الجمعة ٢٥ الجاري في الطابق السابع من مبنى مصرف لبنان، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي في مصرف لبنان.

وعُقد اليوم الاجتماع الأسبوعي للمجلس المركزي في مصرف لبنان برئاسة منصوري وحضور الأعضاء. وبحسب معلومات mtv سيعلن منصوري في مؤتمره الصحافي عن إجراءات عدّة سيتّخذُها “المركزي” ومنها تأمين رواتب وأجور القطاع العام للشهر الحالي بالدّولار الأميركي “الفريش”، كما من المتوقّع أن يتطرّق منصوري الى الشفافيّة التي قرّر مصرف لبنان اعتمادها لناحية النشر الدوري للأرقام والأرصدة المالية، وهو ما بدأ بالفعل في 17 آب الحالي عندما أصدر منصوري بيانات ماليّة مفصّلة تتضّمن الموجودات الخارجيّة السّائلة لدى “المركزي” بالإضافة الى المطلوبات الخارجيّة وغيرها من الأرقام.









هذا وتؤكد مصادر mtv أنّ منصوري سيشدّد من جديد على موقف المجلس المركزي لناحية عدم المساس إطلاقاً بما تبقى من احتياطي بالعملات الأجنبيّة (التوظيفات الإلزامية)، وإبقاء الحرية الكاملة للحكومة ووزارة الماليّة للتصرّف بأموالها في حساباتها لدى مصرف لبنان.

ومن المواضيع التي سيتطرّق إليها أيضاً تقرير التدقيق الجنائي ورفع السرية المصرفيّة بأمرٍ قضائي، حيث سيؤكد التعاون الكامل لحاكمية مصرف لبنان والمجلس المركزي مع القضاء ضمن القوانين المرعيّة الإجراء.