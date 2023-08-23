مصادرة عشرات شقق سلامة وعقاراته في بريطانيا وفرنسا وأميركا

يواجه الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة أحلك الظروف، كنتيجة لسياساته التي مارسها في المصرف المركزي على مدى 30 عاماً. وتكلّلت النتائج بدعاوى قضائية في لبنان والخارج وبسلسلة عقوبات كانت آخرها عقوبات من ثلاث دول، هي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا، فُرِضَت بموجبها تجميد أصول لسلامة وشقيقه رجا وابنه ندي ومساعدته ماريان الحويّك وشريكته الأوكرانية آنا كوزاكوفا. وتقدّر الأصول التي تم تجميدها والتي يملكها رياض سلامة ومساعدوه بأكثر من 200 مليون دولار.

شقق نيويورك

وفي التفاصيل التي وردت في السجلات الملكية وملف تحقيق قضائي فرنسي اطّلعت عليه منصة الصحافة الاستقصائية الدولية “مشروع تغطية الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود” OCCRP وشريكها الإعلامي اللبناني موقع “درج Daraj”، سيتم تجميد ثلاث شقق في منطقة مانهاتن الراقية في نيويورك. وبلغت كلفة شراء الشقق الثلاث التي تعود ملكيتها إلى رجا سلامة، نحو 5.62 مليون دولار بما فيها شقة يُكشف عنها للمرة الأولى. تم شراء الشقق عبر شركات فرعية تتبع لشركتين مقرهما في جيرسي، وتعود ملكيتهما إلى رجا سلامة، بحسب ما قال المحققون الفرنسيون في مراسلة تعود الى عام 2021.









شقق بريطانيا

أيضاً، وبموجب العقوبات البريطانية، سيتم تجميد عقارات تجارية وسكنية في المملكة المتحدة تم شراؤها مقابل 43.6 مليون جنيه إسترليني (61.5 مليون دولار) على الأقل، بحسب تحليل occrp لأوراق الملكية، وتم شراء غالبية الأصول خلال السنوات الماضية، ما يعني أن سعرها اليوم ارتفع بصورة كبيرة.