“طباخ بوتين الذي تمرد على الرئيس كان على متنها”.. تحطم طائرة في روسيا ومقتل 10 أشخاص

أعلنت روسيا، الأربعاء 23 أغسطس/آب 2023، مقتل 10 أشخاص بعد سقوط طائرة خاصة في منطقة “تفير” شمالي موسكو، وقالت هيئة الطيران المدني الروسية، إن زعيم مجموعة “فاغنر” الروسية للمرتزقة، يفغيني بريغوجين، كان ضمن ركاب الطائرة.

أضافت وكالة تاس للأنباء أن الطائرة التي كانت في طريقها من موسكو إلى سانت بطرسبرغ، كانت تقل سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم، مضيفةً نقلاً عن أجهزة الطوارئ أنه “تم العثور على 8 جثث في موقع سقوط الطائرة الخاصة”.









وزعمت قنوات على منصة تليغرام معروفة بقربها من “فاغنر”، أن الطائرة أسقطتها أنظمة الدفاع التابعة للجيش الروسي، لكن حتى الساعة 18:36 بتوقيت غرينتش من مساء اليوم الأربعاء، لم يصدر بعد أي تأكيد رسمي على مقتل زعيم “فاغنر”.

كان بريغوجين قد نشر الإثنين 21 أغسطس/ آب 2023، أول كلمة مصورة له منذ قيادته التمرد ضد الجيش، حيث ظهر في مقطع ربما صوّر في أفريقيا، على قنوات تابعة له على تيليغرام.

ظهر بريغوجين واقفاً في منطقة صحراوية مرتدياً زياً مموهاً وبيده بندقية، وشوهد على مسافة بعيدة المزيد من الرجال المسلحين وشاحنة صغيرة، وقال: “درجة الحرارة أكثر من 50 والأمور تسير بالشكل الذي نرغب فيه.‭‭ ‬‬مجموعة فاجنر تجعل روسيا أعظم في جميع القارات و(تجعل) أفريقيا أكثر حرية. (نعمل على تحقيق)العدالة والسعادة للشعوب الأفريقية، نحن نجعل الحياة كابوسا لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة وغيرهما من قطاع الطرق”.

كان بريغوجين قد نفذ السبت 24 يونيو/حزيران 2023 ما اعتبرته روسيا “تمرداً مسلحاً” على الجيش، عبر دخول قوات فاغنر مدينة روستوف، قبل التوجه إلى مدينتي فورونيغ وليبيتسك، لكنه أعلن مساء اليوم ذاته سحب مقاتليه إلى معسكراتهم “تجنباً لسفك الدماء الروسية” بناء على وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.​​​​​​​

اشتعل تمرد “فاغنر” بعدما اتهم زعيمها بريغوجين الجيش الروسي بقصف قواته من الخلف في أوكرانيا، وهو ما نفاه الجيش، وكان بريغوجين قد دأب منذ أشهر على اتهام وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، بمنع الذخيرة عن مقاتليه والتضحية بهم، كما تحدث عن ممارسات ترقى إلى الخيانة.

كان بوتين قد وصف في كلمة له التمرد الذي شنته فاغنر بأنه “انقلاب مسلح”، مشيراً إلى أن “هناك من قاموا بأعمال إجرامية كانت ستؤدي إلى تقسيم المجتمع.. ومنظمو الانقلاب خانوا الوطن والشعب”، وأضاف أن “الانقلاب المسلح كنا سنقضي عليه في كل الأحوال”، دون أن يشير بوتين في خطابه بشكل مباشر، إلى رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، الذي قاد التمرد.

لعبت “فاغنر” دوراً كبيراً في الحرب التي شنها الرئيس الروسي بوتين على أوكرانيا، وشكّلت قوة أساسية في العديد من المعارك التي مكّنت القوات الروسية من السيطرة على أراضٍ أوكرانية.