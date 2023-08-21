ما هي نظرة الثنائي الشيعي إلى رسالة لودريان وكيف سيتعامل معها؟

كان لافتاً ان يتعاطى #الثنائي الشيعي بهذه البرودة مع الرسالة التي بعث بها الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص الى لبنان جان – إيف لودريان الاسبوع الماضي الى رؤساء الكتل النيابية وعدد من #النواب المستقلين (الذين لا مرجعيات لهم ولا ينتمون الى كتل)، وهي عبارة عن 38 رسالة وردت الى صندوق بريد هؤلاء عبر الامانة العامة ل#مجلس النواب.









حيال ذلك كان السؤال المطروح هو: هل هذا السلوك الفاتر يعكس عدم إيمان بالأمر كله ويأساً مسبقاً من رؤية نتائج ايجابية تتأتى منه؟ واستطرادا، هل يعتزم هذا الثنائي الرد على السؤالين الواردين في تلك الرسالة أم انه سيتجاهل الامر؟

الرد الاوّلي على كل هذه التساؤلات ورد على لسان مصادر نيابية في الثنائي تقول إن كتلتي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” لم تجدا من الأصل ضرورة لرفع الصوت اعتراضاً واحتجاجاً على الرسالة وطريقة ايصالها على غرار ما فعلته مكوّناتٌ في المعارضة. كما لم يكن ما يوجب على هاتين الكتلتين ان تبديا “حفاوة” بهذه الرسالة وان تعقدا الرهانات المفرطة على جدواها مستقبلا. وهذه الرؤية للرسالة تنطلق من أمرين اساسيين هما:

– ان الكتلتين لم تفاجآ أصلا بالأمر، اذ يُفترض انهما تعلمان علم اليقين ان باريس منخرطة تماما في مبادرة انطلقت بها قبل نحو ثمانية اشهر، وانها مرت بمراحل عدة قبل لقاء “الخماسية” في الدوحة، وهي بعد هذا اللقاء دخلت في مرحلة جديدة.

– ولأنهما تتعاملان “بموضوعية وواقعية” مع تطور الامور فصار لزاماً على الكتلتين المضي قدماً في التفاعل مع هذه المبادرة ما دامتا قد شاركتا منذ البداية في كل المراحل التي قطعتها تلك المبادرة بصرف النظر عن مآلاتها ونهاياتها المرتقبة.

وبناء على كل تلك الاعتبارات، تنفي الكتلتان ان تكونا قد تفاجأتا بالرسالة، بل انهما، ووفق المصادر عينها، تعتبران الرسالة شكلاً ومضموناً أمراً بديهياً يتعين التعامل معها بكل موضوعية وهدوء وبأقل قدر من الضوضاء والضجيج. صحيح ان لودريان يعرف سلفا طبيعة الاجابات التي يُفترض بالثنائي وسواه ان يعطوها على اسئلة الرسالة لانه سبق له ان استمع لساعات الى آراء القوى والمكونات السياسية ابان لقاءاته مع ممثليها وجولاته عليهم خصوصا في زيارته الاخيرة الى بيروت، فقد كان يصحبه في كل تلك اللقاءات والجولات مدوّن مولج بتدوين كل الاجابات ومضامين الحوارات. ولكن يبدو ان لودريان شاء من خلال هذه الرسالة بلوغ الآتي:

– ان يلبي توجه “الخماسية” بعد اجتماعها الحاسم في العاصمة القطرية الى ضرورة اتّباع مقاربة جديدة للمشهد الرئاسي اللبناني.

– استخلاص صورة شاملة وموثّقة ونهائية لآراء القوى، ولاسيما المواصفات التي يرون ضرورة توافرها في الرئيس المقبل.

– ليكون امام الجهة الفرنسية المولجة بمتابعة الملف اللبناني في نهاية المطاف مستندٌ ليبنى على الشيء مقتضاه تمهيدا إما لتطوير المبادرة وإما لترك حبل الامور على غاربه ترجمة لما سبق ولمّح اليه لودريان في زيارته الاخيرة لبيروت.

وهذا لا يعني في نظر تلك المصادر ان المبادرة الفرنسية قد بلغت بالضرورة مراحلها الاخيرة وان باريس على وشك ان تلقي بكرة المبادرة التي بدأتها طوعاً قبل فترة طويلة اذ لا بد من عدم التعجّل بإطلاق الأحكام.

وعليه ترى المصادر اياها ان الاعتراض العالي النبرة الذي سارعت بعض القوى الى اطلاقه احتجاجا على الشكل غير اللائق الذي أتت به الرسالة انما هو نوع من الانتقام من المبادرة نفسها، لأنهم منذ البداية لم يتلقّوها باللقاء الحسن وأبدوا استرابة بها وعاملوها على انها متحيزة. وفي رأي تلك المصادر ان الفريق الذي اخذ منذ البداية على عاتقه شيطنة تلك المبادرة ووضع العراقيل امام إنفاذها والسير بها الى النهاية، انما قد ضيّع فرصة ذهبية وأطال أمد المعاناة لانه رفض من الاساس التبصر بأبعاد تلك المبادرة وما يمكن ان ينتج عنها لأنه من الاصل وضع في حساباته فكرة “قهر الآخرين” وليس البحث الجدي عن صيغ تسووية تفضي الى الانقاذ والحل.

ووفق المصادر نفسها فان باريس يمكن ان تكون بعد لقاء “الخماسية” قد تخلت عن اسم سليمان فرنجية مرشحا، لكنها لم تسقط بعد من حساباتها مسألة “المعادلة ” لانها عبارة عن رؤية اقتنعت بها جراء حصيلة مكثفة وموضوعية لمآلات الاوضاع وموازين القوى مقرونة برغبة فرنسية عارمة في التعجيل بإنضاج صيغة حل من شأنه انهاء الشغور الرئاسي وفتح الابواب على مصاريعها امام الحلول العملانية.

ومع ذلك، فان المصادر عينها ما تزال تقيم على اعتقاد فحواه ان كل القوى لا يمكنها ان تتهرب من الرد على اسئلة لودريان بما فيها تلك التي تبدي الآن اعتراضها بداعي الحرص على السيادة، فالتفكير في التفلّت من تلك المبادرة ومندرجاتها بات خياراً متأخراً وعديم النفع.

وفي تقديرعضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم “ان رسالة لودريان لا تقدّم ولا تؤخّر، والاجابات عن الاسئلة الواردة فيها موجودة اصلا عند الموفد الفرنسي، لذا فان كل هذه المناخات التصعيدية والاصوات الاعتراضية هي ضجة بلا مبرر ولا معنى لها إلا من باب إني اعترض وإني حاضر وفاعل”. واضاف: “الجديد في الامر ان لودريان ولغاية في نفسه شاء ان يوسع دائرة مشاوراته وان يوثق الاجابات ليبني على الشيء مقتضاه ويقدم النتيجة الى اعضاء اللجنة الخماسية المعنية بالشأن اللبناني. وإنْ كنا لا ننتظرجديدا مفاجئا ولا نعوّل كثيرا على النتائج، فاننا من حيث المبدأ لن نتعاطى بسلبية مع الرسالة بل نتوجه للاجابة عليها، والمهم بالنسبة الينا ما بعد الاجابات وهل ستندفع الامور نحو طاولة الحوار التي ما زلنا نراها ممراً اجبارياً وضرورياً لنخرج من الازمة؟”.