بالفيديو: زفّة عرس تتحول إلى مأتم في طرابلس!

وقع خلاف عائلي، اليوم السبت، أثناء زفة عرس عند مستديرة دوار ناجي في أبي سمراء – طرابلس تطور إلى إطلاق نار نتج عنه إصابة المدعو “م.ب”برصاصة في صدره.

ونُقل الجريح بسيارة مدنية إلى مستشفى دار الشفاء لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.









وعُلم أنّ القتيل هو شقيق العروس والرصاصة أصابته مباشرة في قلبه.

وتبيّن أنّ شقيق العريس هو من أطلق النار على مؤمن بيروتي شقيق العروس وأرداه قتيلاً وفرّ هارباً.

وافادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الأجهزة الأمنية حضرت الى المكان واوقفت عددا من المتورطين بالاشكال.